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Prošlo je dosta vremena otakako su Anabela Atijas i Gagi Đogani stavili tačku na svoj brak. No, oni su sada pokazali da su snaga porodice, moć ljubavi i prave vrednosti uvek na prvom mestu, uprkos svem neslaganju iz prošlosti.

Oni su iskoristili tople letnje dane i napravili pravo uživanje u krugu porodice. Ono što je posebno zanimljivo jeste to što su se na jednom mestu okupili Gagi Đogani, Anabela, njen bivši suprug Andrej Atijas, kao i njihove ćerke Luna i Nina.

Luna je sedela zajedno sa svojim suprugom Markom Miljkovićem, a prema izrazima njihovih lica, izgleda da su proveli kvalitetno vreme u krugu najbližih.

Ovaj emotivni kadar podelila je upravo Luna, najstarija ćerka. Uz fotografiju, napisala je sledeće reči:

Foto: Printscreen/Instagram

- Uživam u porodičnim danima obožavam da se svi skupimo i družimo. Život je toliko kratak, stvaraj uspomen i govori svojim najmilijima koliko ih voliš - pisalo je u objavi.

Ova objava je oduševila mnoge na društvenim mrežama, budući da se ne dešava tako često da se svi članovi porodice nađu na jednom mestu.

Iako su i Gagi i Anabela odavno krenuli svako svojim putem, godinama unazad pokazuju da zbog svoje dece mogu da ostave prošlost da bude prošlost i neguju skladan odnos.

Zbog toga im zajednička okupljanja tokom važnih porodičnih trenutaka nisu strana, a ova nova objava još jednom je potvrdila da između njih vlada sloga i međusobno poštovanje.

Prisetili se teških trenutaka

Iako su godinama imali turbulentan odnos, Anabela Atijas i Gagi Đogani su se nedavno zajedno prisetili teških trenutaka i objasnili kako su se njihova deca nosila sa razvodom.

Pogledajte fotografije iz njihovog porodičnog albuma:

1/6 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Luka šarac, Printswcreen/Instagram

- Onog momenta kada je sve izašlo u medije, u školi je nastao pakao…Nina je u tom momentu bila jako mala i ona se čak ne seća našeg razvoda, što je dobro. Ali kasnije,kroz četiri, pet godina kada se to sve ponovilo kroz te rijalitije, na neki način podsetili su se ljudi, ona je najgore prošla, Nina za koju sam mislila da sam najviše zaštitila… Zamisli za nju koja ništa nije imala pojma što se dešava, mala je bila i kada je to sve posle sedam, osam godina doživela - rekla je Anabela za Blic.

Gagi je tom prilikom u istom razgovoru progovorio o svojoj borbi sa zavisnošću od droge. Tako se prisetio i toga koliko je cenio Anabelinu lojalnost.

- Ona je pravedna i lojalna žena, nikada nisam morao da strepim da će me prevariti - iskren je Gagi.

Danas je sve to iza njih, a sad su ponosni baka i deka koji učestvuju u odrastanju svoje unuke, a oboje su poslali jaku poruku o tome koliko je opraštanje važno.

- Oprostiti je nešto najlepše što sebi možeš da priuštiš! - poručila je Anabela tada za pomenuti medij.