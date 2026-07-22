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Tačno u 13 časova počela je prodaja ulaznica za četvrti koncert Milančeta Radosavljevića na stadionu Tašmajdan, zakazan za 2. septembar, pod simboličnim nazivom „Tašmajdan plus – Jer vam to dugujemo“.

Nakon nezapamćenog interesovanja publike i istorijskih rezultata koje su ostvarila prethodna tri koncerta, Milanče i organizatori odlučili su da još jednom ispune želju svojih vernih obožavalaca.

Foto: Promo

Ulaznice su od danas dostupne putem sajta Efinity.rs, kao i na svim njihovim prodajnim mestima – blagajni Beogradske arene, blagajni Sava centra, blagajni Doma omladine, kao i na više od 1.000 prodajnih mesta „Moj kiosk“ širom Srbije. Očekuje se da će interesovanje i ovoga puta biti ogromno, s obzirom na to da je publika prethodnih dana zatrpala organizatore porukama sa željom da se otvori još jedan datum.

Link za karte:

Naziv koncerta „Tašmajdan plus - Jer vam to dugujemo“ najbolje oslikava zahvalnost koju Milanče Radosavljević oseća prema publici. Upravo zbog ljubavi, podrške i poverenja koje mu je narod pružio, odlučeno je da se organizuje još jedno veliko druženje na Tašmajdanu, koje će biti kruna leta i još jedna prilika da publika uživa u pesmama legende narodne muzike.

Podsetimo, prvi Milančetov solistički koncert na Tašmajdanu izazvao je pravu euforiju i obeležio jedan od najemotivnijih trenutaka na domaćoj muzičkoj sceni. Veče puno emocija, pesme i zajedništva pokazalo je koliko je publika godinama čekala da svom omiljenom pevaču uzvrati ljubav koju joj nesebično pruža.

Nakon tog istorijskog uspeha usledio je drugi koncert, koji je rasprodat za svega osam sati, čime je oboren dotadašnji rekord Tašmajdana kada je reč o brzini prodaje ulaznica. Interesovanje nije jenjavalo ni tada, pa je otvoren i treći datum.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Treći koncert pomerio je sve granice – kompletan kapacitet rasprodat je za neverovatnih 25 minuta, što predstavlja jedan od najvećih uspeha u istoriji domaće koncertne scene. Upravo zbog toga Milanče Radosavljević, zajedno sa organizatorima Aleksandrom Acom Sofronijevićem i Goranom Jovanovićem, odlučio je da publici pokloni još jedno veče za pamćenje.

Sve je sada spremno za novo muzičko slavlje pod nazivom „Tašmajdan plus – Jer vam to dugujemo“, a sudeći po dosadašnjem interesovanju, očekuje se da će i četvrti koncert ispisati nove stranice istorije i još jednom potvrditi da je ljubav između Milančeta Radosavljevića i njegove publike nešto što se retko viđa na domaćoj muzičkoj sceni.