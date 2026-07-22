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Nekadašnja rijaliti učesnica, Jelena Golubović već dve godine prolazi kroz proces vantelesne oplodnje, a o tome je otvoreno govorila.

Ona iskreno priznaje da joj VTO zaista donosi stres i utiče na njeno zdravstveno stanje.

- Situacija je trenutno takva da mi je doktorka na odmoru, a od stresa se desi da imam neke disbalanse sa hormonima. Čuvam se toliko da se i od telefona sklanjam. Imam tačno vreme koliko sam na telefonu u toku dana. Nastojim da na svaki način izbegnem zračenje bilo koje vrste. Redovno idem na preglede, ali situacija se već duže vreme ne menja - priznala je Jelena, koja se zbog terapija i ugojila.

1/7 Vidi galeriju Jelena Golubović nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Pri

U razgovoru za Alo!, Jelena je ispričala da joj je majka najveća podrška i oslonac.

- Majka je moja najveća podrška. Tu je za sve što mi treba. Sklonila sam se od svega. Potreban mi je mir. Za mene nije ništa sem prirode. Izbegavam nerviranje i bežim od stresnih situacija. Nikakav stres mi nije potreban dok se borim za to da dobijem bebu. Vera je moj jedini put i istinski verujem u Boga, verujem u dobro - ispričala je ona.

"Dve godine se borim"

Uprkos svim poteškoćama, Jelena veruje u svoj san da će dobiti bebu.

Ovako je Jelena nekada izgledala:

1/5 Vidi galeriju Jelena Golubović se udala Foto: Kurir, Printscreen

- Svakako je moja situacija nepromenjena već dve godine otkako se borim za potomstvo, a ja se nadam da će sve da pođe u nekom dobrom smeru. Zato sve vreme i izbegavam da pričam na ovu temu, ne bih dok sve ne krene u nekom zdravom smeru i dok se ne ostvari to što oboje želimo - iskreno je priznala za pomenuti medij.

"Više puta sam izgubila bebu"

Jelena je jednom prilikom za Blic otkrila da je više puta izgubila bebu, ali da je veliki borac i da retko kada odustaje.

- Ja sam u rijalitiju bila u stanju da jedem viršle 40 dana. Znam šta je izdržljivost i upornost, pogotovo što sam bila jak igrač sa još par njih. Tamo nam je konstantno bilo upaljeno svetlo, morate da ste aktivni, malo spavate, pa ko kako izdrži.

- Ja sam nekoliko puta izgubila bebu, meni je stres zabranjen. Majka je uvek sa mnom, muž je preko i čak imamo termine u kojima se čujemo jer izbegavam i da sam na telefonu. Sve to zrači. Naravno da i on treba da ima mir, da se ne stresira, nama je to sve sada ključno. Treba da gledam u prirodu, ne smem ni da pomislim šta bi bilo da nemam suplemente za leto - iskreno je govorila Jelena.