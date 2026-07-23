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Nakon što je domaća muzička scena izgubila veliku divu, Oliveru Katarinu, mnogi prijatelji i saradnici se opraštaju od nje emotivnim rečima. Ovog puta, voditelj Granda, Siniša Medić je za Kurir podelio svoje sećanje na Oliveru Katarinu koja je nedavno preminula u 87. godini života i za sobom ostavila neizbrisiv trag.

Ispunila mu je rođendansku želju

Voditelj se prisetio trenutka kada je upoznao jednu od najznačajnijih umetnica bivše Jugoslavije, pa otkrio da mu je upravo ona ispunila rođendansku želju.

Foto: Privatna arhiva

- Oliveru Katarinu sam upoznao tako što sam pravio jedan veliki parti. Tu su bile velike zvezde, pevači, glumci sportisti... Ali, imao sam želju da rođendansku tortu preseče jedna velika diva, Olivera Katarina. Pozvao sam je sumnjičavo i mislio sam da neće prihvatiti, ali je prihvatila oberučke - prisetio se voditelj.

"Tada je rekla da je to njen poslednji koncert"

- Nikada neću zaboraviti tu lepotu, tu harizmu koju je ona nosila, to je neverovatno. Posle toga me je pozvala da budem njen PR za poslednji koncert koji je pravila. Ja sam to oberučke prihvatio i tada je u ekipi bila i pokojna Isidora Bjelica, njen sin. Jedna lepa ekipa. To je, nažalost, bio poslednji koncert, ali bio sam deo te priče i zaista mi je čast - priznaje Medić.

Foto: Damir Dervišagić

U iskrenom razgovoru za Kurir, Siniša Medić je ispričao da se ona tada oprostila od publika i objasnio koliko je to bilo dirljivo.

- Nikada neću zaboraviti te ljude i tu atmosfveru u Sava Centru koji su pevali sve njene pesme, dolazili sa njenim pločama i posterima da se potpiše. Sve to je bilo magično i ona je tada rekla da je to njen poslednji koncert. Oprostila se od publike i to je bilo veoma dirljivo - otkrio je.

"Zbog lepote je stradala"

Iako je na prvi pogled delovalo da je živela životom na visokoj nozi, stvarnost nije tako izgledala. Siniša nam je ispričao da su iza nje bile godine nemaštine i teškog životnog puta.

Foto: Privatna arhiva

- Posle toga je gostovala kod mene u emisiju Pres Pretres, gde mi je ispričala vrlo šokantne detalje o svom životu; Kako je stradala zbog lepote, kako su je otrovali, kako živi kao podstanar. Potpuno jedna dijametralna slika od one koju su ljudi mogli da vide u javnosti. Imala je jedan presek u životu. Od jedne dive i života iz snova do jedne teške životne priče i nemaštine, do toga da je u to vreme bila cenzrusana i zabranjivana u medijima - rekao nam je voditelj.

"Poslednjih 20 godina je živela izuzezno teško"

Voditelj se osvrnuo na jedan od njihovih privatnih razgovora i otkrio šta ju je koštalo kroz život.

Foto: Privatna arhiva

- Jednom prilikom smo sedeli privatno i ispričala mi je zaista šokantne stvari, koje ja, naravno, nikada neću izneti u javnost. Ali, moram da kažem da pored toga što je bila prelepa žena, koja se u mladosti pojavljivala na TV-u kad nije bilo ni filtera, ni Photoshop-a. To je bila jedna prava rasna lepotica. Ali ona je govorila da je bila prkosna i ponosna i to ju je koštalo - priča Medić, pa nastavlja:

1/4 Vidi galeriju Olivera Katarina Foto: Promo/Kurir Televizija, af / AFP / Profimedia

- Kao što sam rekao, ispričala mi je mnoge stvari koje nikada neću izneti u javnost, ali izuzetno je teško živela poslednjih dvadesetak godina. Možda i više - ispričao nam je on, i za sam kraj podelio emotivnu poruku upućenu nekadašnjoj saradnici i prijateljici:

- Kao što sam napisao na svom Instagram profilu, izuzetno mi je bila čast što sam mogao da sarđujem sa njom. I, divo, putujte sa anđelima - zaključio je Siniša Medić emotivnim rečima.

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