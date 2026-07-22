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Nekadašnja učesnica rijalitija, Tanja Stijelja Boginja, sinoć je došla na žurku Velikog šefa povodom finala "Elite 9".

Ona nije štedela reči o svojim bivšim cimerima, pa je uputila kritike na račun porodice Ahmić, Aneli i Filipa Đukića, ali i nekada bliske druagice, Sandre Todić.

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

Boginja je priznala da se po izlasku oseća odlično, te da je jedva čekala da vidi svoje prijatelje i porodicu. Iako se sa Anđelom Rankovićem po završetku rijalitija još nije čula, priznala je da su se zapratili na mrežama i slikali zajedno, te da se nada da će se uskoro čuti, budući da joj prija odnos sa njim. Osim Anđela, u finalu je navijala za Ivana Marinkovića kog zove svojim "razrednim" i za koga smatra da je trebalo da bude u top tri.

"Legla je u krevet gde sam bila ja"

Sa druge strane, Tanja nije krila nezadovoljstvo zbog visokog plasmana Milene Kačavende.

- Mislila sam da će ona da ispadne pre superfinala, mislila sam da ću ja da zauzmem to mesto umesto nje, ali j*biga, šta je tu je, nepravda je nepravda - istakla je vidno nezadovoljna Tanja.

Ono što je proteklih dana izazvalo veliku pažnju javnosti jeste potez Filipa Đukića koji je noć nakon finala proveo sa Sandrom Todić. Boginja, koja je sa Sandrom delila dobro i zlo punih devet meseci, nije iznenađena, ali ni ravnodušna.

Foto: Kurir

- Ona je sa mnom spavala, jela, pila, bile smo tu 24 sata, pokazala sam joj se kao prijatelj, a ona je posle devet meseci legla u krevet gde sam ja bila. Vidi se da je sve radila zarad rijalitija, nikom nije prijatelj - rekla je Tanja.

Ahmići su sve uradili da Nerio ne uzme prvo mesto

Kada je u pitanju odnos Filipa i Aneli, Tanja tvrdi da su oboje foliranti i predviđa da njihova romansa van kamera neće opstati. Ipak, najteže optužbe sačuvala je za kraj, komentarišući porodičnu dramu Nerija i Ahmića.

Ona tvrdi da je Neriova baka lažirala klip u kojem mu poručuje da je dobrodošao sa ćerkicom, s obzirom na to da joj po završetku rijalitija "nema ni traga ni glasa".

- Sve folira ta žena, mislim da su se samo borili da Nerio ne uzme prvo mesto. Nemam lepe reči ni za Situ, ni za Aneli ni za celu tu porodicu, prodali su svoju porodicu zbog para i zbog popularnosti - jasna je bila Boginja koja je stavila tačku na jedan od najvećih skandala ove sezone.

Kurir.rs / pink.rs