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Zorica Marković i ako se već neko vreme trudi da ne bude deo javnog sveta i da uživa u svom privatnom životu, ekipu Kuriru nije mogla da odbije. Sa pevačicom smo se našli kako bismo prokomentarisali sve aktuelne teme iz rijalitija Elita 9 u kom je i ona učestvovala, pa ga je napustila zbog zdravstvenih problema.

Zorica nas je za početak iznenadila svojim stajlingom. Ona je bila u šarenoj tunici, a na glavi je imala turban u istom dezenu. Pevačica je odmah otkrila da ne vodi računa šta će da obuče, ali da je maramu morala da stavi na glavu zbog frizure koju je do skoro nosila "Afro lokne"

- Ma znaš koliko ja vodim računa o stajlingu. Ja to kako mi dune ili kako moram. Ovaj put je moranje u pitanju, jer su mi one lokne napravile pakao. Mnogo ih je teško održavati. Glava me boli, puca mi mozak. Sad sam zalepila maramu na glavu i vozi Miško.Tako mi došlo, dosadno mi ako mi veruješ. Bez ikakve namere, ali vidim i čujem da posle mojih afro lokni svi ih traže. Frizeri mi pišu da sam im napravila problem. I devojke žele tu frizuru. Ja sam te lokne furala pre 300 godina.

Ti si često imala promene fizičkog izgleda?

- Kad sam snimila album "Varalica" sam imala crvenu kosu i afro lokne. Posle su Dejan Milićević i Mister X, ja sam im prvi eksperiment. Ne hvalim se, ali je stvarno tako bilo i hvala im. Taj spot je bio stvarno tada veliki bum. Bili smo na nekoj zgradi, neke folije, to je snimljeno usred bela dana. Spržena sam bila od sunca. Devojka koja više nije među živima Tanja Kesić mi je tada šminkala oči i usne koje su bile neverovarne. Ali ako pričamo o kosi, oni su me naterali da se ošišam. Dejan i Mister X.

Da se vratimo na aktuelne teme. Stanija je pobedila u Eliti 9

- Stvarno? Nisam znala. Ja sam mislila da će Aneli. Nisam uopšte toliko pratila to sve. Ono što sam pratila ja sam mislila Aneli, Anđelo ili Filip nose pobedu. Ja sam se svađala sa Anđelom ali budimo realni. Aneli prosto nema komentara, a Filip vrlo jedinstven, svoj, takvu sam ja viziju imala. Nisam ni znala da se Stanija isto bori za pobedu pošto je kasnije ušla. Anđelo je na svim anketama pobeđivao. Svakako narod je odlučio.

Ti nisi bila u dobrim odnosima sa Stanijom?

- Ma da. To je nešto sa Farme bilo još. Izgladile smo odnose. Ona je napravila tada glupost, sve sam ja ukapirala. To je tada bilo igranje šaka, ali nema veze. Videle smo se Stanija i ja i lepo smo se i pozdravile i izgrlile. Ja sve brzo zaboravljam i praštam. Svađe su neminovne, svi smo tu, pa u kući se najrođeniji posvađaju, a kamoli ljudi koji se ne znaju. Sada su ga preterali. Žao mi je što Mića nije imao dobar plasman, po meni on bi trebao da pobedi bar u jednoj sezoni.

Šta misliš o Maji, Asminu?

- Ne znam, videla sam klip kad su se tukli. Neprijatno je. Nisu ni mali ni mladi, imaju neko životno iskustvo. On je valjda neki svetski lik, tako bar kaže. Oboje su preterali. Meni ništa nije strano, ali onaj snimak je baš bio previše. Ni intimni odnosi nisu za usred bela dana, ali ajde.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

Zašto misliš da je Stanija pobedila?

- Stanija ima fanove i to svi znamo. Medijski prisutna, uvek interesantna. Izgleda fantastično, gledaš je preko ekrana, ona bre čista, zgodna, lepa. Ušla je u pravom trenutku, a i bila je žestoka. Nikog nije štedela.

Šta misliš jel Stanija htela da se uda za Asmina?

- Ma ne. Ne. Sigurno ne. Ona je najveću emociju imala prema Marku Markoviću i možda je tu očekivala brak. Ona je izgubila poverenje u Asmina i to tu ne valja. Asmin je pokušavao da se svađa sa mnom, ali sam ga ja na vreme provalila. Sve je ispalo tako kako sam ja rekla, nisam najpametinija, ali znam da čitam između redova. Životima su se branili, a onda su najgore moguće stvari jedno drugom izgovorili, ali to je rijaliti. Ja da nisam morala da izađem zbog virusa i stenta, ja bih razvalila jer sam sve bila u pravu. Ali okej, nije meni ni bilo toliko stalo da sedim tamo. Ne znam da li bih bila uz Staniju, tu bih morala prvo da vidim kako se ona ponaša prema meni. Ni mene niko ne brani.

1/7 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Ivan Marinković?

- Vrlo za očekivati taj njegov plasman i mislim da je zasluženo. Sve vreme je bio uključen u svađama i raspravama. Ove godine se mi nismo svađali, a nije ni bilo potrebno, bilo bi ponavljanje, a to je dosadno. Meni je i dalje samo žao što Filip nije bio bar na trećem mestu.