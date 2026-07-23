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Hasan Dudić je pre dva dana proslavio 69. rođendan u društvu menadžerke i partnerke Nataše Gluhović i kolege Acka Nezirovića. Pevač je za ovaj poseban dan odlučio da svoje najbliže izvede u jedan restoran u centru grada.

Dok su sedeli za stolom i ručali, Hasanu je telefon zvonio nekoliko puta, a svi su ga zvali iz istog razloga, da mu čestitaju rođendan.

Pevač je sve vreme bio nasmejan i raspoložen, a sa partnerkom i kolegom pričao je o raznim temama. U jednom trenutku razgovarali su i s ljudima za susednim stolom, pa su se prisetili dana kad je restoran u kom su sedeli bio epicentar dešavanja.

U tom čuvenom restoranu ranijih godina okupljali su se Šaban Šaulić, Toma Zdravković, Cune Gojković, Miroslav Ilić i mnogi drugi, uključujući Hasana, koji je očigledno ovo mesto odabrao za proslavu rođendana upravo zbog uspomena iz davnih dana.

"Neki me mrze"

Hasan je nedavno govorio o svojoj karijeri i otkrio koji kolega mu je bio najdraži.

- Postigao sam sve što je moglo da se postigne, postao sam bubnjar i svirao kod mnogih velikih šefova orkestara, prošao sam težak put i ponosim se što sam pevao u najlepšim hotelima i restoranima. Pevao sam u najvećim prčvarama, prošao sam trnovit put. Ja nisam čovek kompleksaš, ali stvarno me neki mrze, da l zato što mi je brat bio najbolji i najveći svih vremena, pa još i ja, ali ja znam da mene vole ljudi koji vrede i oni cene moj rad - rekao je Dudić i dodao:

1/12 Vidi galeriju Hasan Dudić Foto: Pritnscreen/Facebook, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Od svih kolega najviše sam obožavao Halida Bešlića i njegovu porodicu, njegova supruga, ona je stvarno iskrena i dobra čovek. Nisam išao na sahranu, jer sam i ja u lošem stanju, da sam otišao, ja bih tamo skončao. Bolest ne bira put, ja sam dobio psorijazu od stresa u armiji, preživeo sam kliničku smrt. Meni propadaju zglobovi, ne mogu da idem, dobio sam sad i šećer, sekiram se zbog familije u Šapcu, oko sina.