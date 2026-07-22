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Aleksandar Aca Sofronijević je nedavno dobio ćerku, a sada je podelio nežne kadrove na kojima se vidi kako uživa sa svojom naslednicom Tarom.

Sofra i njegova supruga Kosana provode vreme na letnjem odmoru na moru, a fotografija iz hotela je raznežila mnoge.

Naime, Aca se opuštao uz jutarnju kafu, dok je malena Tara bezbrižno spavala u kolicima.

Foto: Printscreen Instagram

Oni su sada na porodičnom odmoru, a ponosni roditelji ne mogu odoleti maleckoj, pa neretko na mrežama objavljuju svoje zajedničke trenutke sa njom.

Tako je na Instagramu osvanula i divna fotografija kako u hladovini provode vreme, dok Aca trži Taru u naručju, a ispred njih je kristalno plavo more.

Foto: Printscreen Instagram

"Hvala što ste mi dali moju Kosanu"

Kada se Tara rodila, Aca je upriličio gala slavlje tim povodom. Tada je na početku večeri održao govor i zahvalio se posebno Kosaninim roditeljima.

- Nazdraviću mojoj ekipi koja je sa mnom ceo život, hvala vam puno. Prijatelji koje sam godinama stekao kroz posao, velika je čast poznavati sve ljude. Mama je super, beba je odlično, sve je hvala Bogu prošlo kako treba. Ovaj osećaj bih poželeo svima. Kada se rodila Tara, meni je izraslo još jedno srce u telu - rekao je on i dodao:

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević sam sebi majicu pocepao Foto: Damir Dervišagić

- Mama, tata, hvala vam. Čika Gajko, teta Milice, hvala vam što ste mi dali moju Kosanu, ja ću da je čuvam i volim zauvek. Da poručim jednu pesmu, za početak "Ti si ćerko tatin sin".

Inače, Sofra je povodom rođenja deteta dobio poseban poklon.

- Ja u suštini ne pijem, ali naravno da ćemo probati. Večeras moram malo da se opustim - rekao je Sofra i dodao da ćerka liči na njega:

- Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo.