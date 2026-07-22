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Dok ga publika ovog leta prati na brojnim nastupima širom Hrvatske, Antonio Krištofić odlučio je između koncerata da pronađe i malo vremena za sebe i da uživa u onome što najviše voli – more, sunce i jednostavne trenutke.

Mladi pevač, kojeg mnogi prepoznaju po energičnim nastupima i modernom pristupu zabavno muzici, privukao je pažnju fotografijama s plaže na kojima je pokazao potpuno prirodnu i opuštenu stranu.

Iako bi mnogi očekivali da izvođači nakon koncerata biraju luksuzne restorane i skupa mesta, Antonio je svojim pratiteljima pokazao da uživa u sasvim običnim stvarima.

“Kad završi koncertna ludnica, najviše mi odgovara maknuti se uz more. Ne trebaju mi uvek skupa mesta – nekad su najbolji trenuci oni najjednostavniji. Sunce, more i dobra pašteta na plaži”, poručio je Antonio.

Foto: Kurir

Njegove fotografije izazvale su brojne reakcije pratitelja, a mnogi su pohvalili upravo tu njegovu pristupačnost i činjenicu da, uprkos sve većem broju nastupa, ostaje svoj.

Antonio iza sebe ima četiri objavljena singla koje redovno izvodi pred publikom, a nakon radnog leta najavljuje i novi muzički projekt koji će predstaviti na jesen.

S obzirom na gust raspored nastupa i sve veću publiku koja ga prati, ovo bi mogla biti godina velikog iskoraka za mladog hrvatskog izvođača.