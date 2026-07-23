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Poznata voditeljka i jedno od najomiljenijih TV lica sa naših prostora, Suzana Mančić, još jednom je dokazala da su godine za nju samo broj i da zna kako da maksimalno iskoristi letnje dane.

Nakon što se punila baterije i odmarala u prelepom ambijentu vile svojih bliskih prijatelja u okolini Beograda, gde je uživala pored bazena u ležernom, letnjem izdanju. Suzana se uputila na svoju omiljenu destinaciju.

Uživa u Grčkoj

Suzana Mančić uživa u letu Foto: Privatna arhiva

Voditeljka trenutno boravi u Grčkoj, gde uživa u zasluženom odmoru i morskim čarima u društvu svoje ćerke Natalije.

Sudeći po fotografijama na kojima ne skida osmeh, Suzana očigledno prolazi kroz jedan od najlepših perioda ovog leta.

Uživa u dugoj vezi

Suzana i Simeon svoju dugogodišnju vezu krunisali su brakom 2018. godine, a od tada žive na relaciji Beograd–Atina.

Nekadašnja loto devojka, koja i danas važi za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni, otvoreno je govorila o iskušenjima u braku i priznala da joj je u jednom periodu kroz glavu prošla pomisao na prevaru.

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv