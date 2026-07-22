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Ena Čolić i Jovan Pejić Peja na tradicionalnoj žurci pojavili su se zajedno, ruku pod ruku, pa su pred kamerama našeg portala otkrili kako se osećaju godinu dana nakon napuštanja rijalitija u istom prostoru.

- Osećaj je čudan, prošlo je godinu i nešto dana. Pre sam imao aneksioznost, a sad se osećam kao u tuđoj kući, a pre sam se osećao kao u svojoj - rekao je Peja.

- Meni nije dobro, meni će srce da iskoči, a nije zbog haljine. Osećam da ću da umrem, ne mogu da dišem, sve vreme mu govorim da se ne sklanja od mene. Danas smo u četiri popodne odlučili da dođemo, bili smo sto posto rešeni da nećemo - rekla je Ena.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Oni su objasnili da nisu došli zajedno sa Mikijem Dudićem jer putuju iz različitih krajeva grada, ali i da ga je Ena sada prvi put upoznala.

- Ja sam sad prvi put upoznala Mikija, prišao mi je i rekao mi nešto lepo, izljubili smo se tri puta, to je sve super. Treba da idemo ovih dana negde zajedno. Jovan izbegava ta porodična druženja, ne ja - rekla je Ena.

- Ne izbegavam. I u mojoj i u njenoj familiji je normalna i zdrava priča. Miki je unutra slušao razne informacije i dezinformacije - rekao je Jovan.

Peja je otkrio i da li će uskoro veriti svoju devojku

- Naravno, ja gledam kad će biti pravi trenutak. I naš život smo skockali i radimo, funcionišemo lepo zajedno, skladno, ne svađamo se, kad se to sve prevaziđe, onda ide veridba. Ne ide veridba odmah na početku, kao što su uradili neki. Tako u životu treba, dve, tri puta meriti, pa onda seći - naveo je Peja.

- Šta ti više meriš - rekla je Ena.

Ona je prokomentarisala i situaciju Luke Vujovića, koji je u devetu sezonu ušao sa jednom verenicom, a izašao sa drugom, trudnom devojkom.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

- U odnosu na prošlogodišnju verenicu, ovo je sjajno - rekla je Ena.

Peja je prokomentarisao Sofiju Janićijević i njenu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom.

- Sofija je devojka koja će da upropasti jednu porodicu, kao što je upropastila Terzinu, ona sve gleda kroz novac. Ona zna da nisam ja tako naivan da delim šakom i kapom. Moj otac je bio sa ženom koja je trideset godina mlađa od njega, oni su živeli zajedno, ta žena Dragana ima drugo dete sa drugim čovekom, ona je prema meni bila super. A ovo je klasično šibicarenje - rekao je Pejić.

Za sam kraj, Ena je prokomentarisala i ovogodišnju pobednicu Staniju Dobrojević.

- Top! Ja sam je bodrila i spolja, drago mi je da je pobedila, tri godine su se ovde nakačili preko njene grbače u rijaliti, došli u medije. Zahvaljujući njenom imenom su došli na to gde jesu, tako da drago mi je da je to na kraju naplatila - navela je Čolićeva.

kurir / pink.rs

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