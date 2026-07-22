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On je nedavno na račun starlete izneo niz teških optužbi, između ostalog da su tokom učešća u "Farmi" imali intiman odnos.

Podsetimo, Stanija je ranije tvrdila da ju je Golubović reketirao i da je bila primorana da sa njim podeli deo novca koji je osvojila pobedom u "Farmi".

Kristijan: "Ja sam jedini muškarac kome je Stanija platila"

Govoreći o njihovom odnosu, Golubović je rekao:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Juče me je pozvala jedna drugarica koja je veliki poznavalac rijaliti programa i rekla mi da sam prikazan i kao deo Stanijinih uspomena. Drugarica mi je rekla da sam ja Staniji neostvarena ljubav ya sva vremena. Ja sam jedini muškarac kome je ona nešto platila, šta god to bilo – ljubavnu ili intimnu uslugu. Prema meni je bila korektna, sve do trenutka kada je došlo do podele novca i nekoliko hiljada evra. Tada je pokazala jednu crtu karaktera koja mi se nije dopala. Nikada nisam mogao emotivno da se vežem za nju niti da budem u vezi sa njom. Ipak, moram da kažem da je uredna, pedantna, sportski tip i da smatram da je, u suštini, dobar čovek - rekao je Golubović za Redtv.

Stanija demantovala da je bila intimna sa Kristijanom

- Pun mi je više k... Da mi nabijate na nos Kristijana, to je bilo pre deset godina. Nikad nisam bila intimna sa njim, bilo je neke intime kad sam izabrala drugog dečka da ga vodim u hotel, pa je došao da me ljubi ispod pokrivača. Nema, s*ks u hotelu, ni s*ks u senu, sve je to bila Balerinka, koja se plašila da nije (ostala) trudna, s njim.Sve je to prebačeno na Staniju Dobrojević, jer smo bili najjači tandem. Reketirao me je javno, dala sam mu pola nagrade... Ovu štek mamu pravda Slepi Mića Ahmić, a on zna da sam bila njegova sele, zna kakve njuške su pokušavale da dođu do mene, nikad nisu uspele i sad sve pljuje, jer sam bila sa ovim Kvazimodom - oštra je bila Dobrojevićeva.

Golubović šokirao sve ovim tvrdnjama

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

- Da. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta i mogu reći svaki put smo išli do kraja. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala. Stanija se tu dosta krila, ja sam izgubio sve. Ja sam rizikovao brak. Ona se toliko zaljubila u meni, spremila nastupe, da mi sredi papire u Americi, da to bude jača veza nego sa ovim Asminom. Jednostavno, ja sam znao čime se ona pre bavila, smatrao sam da je to pedigre jedne žene koja nije za mene - - izneo je svoje tvrdnje Kristijan Golubović i dodao:

- Da nisam znao šta je radila pre mene u životu, verovatno bi nešto i bilo. Ja se emotivno u nju nisam zaljubio, dopadala mi se što ne pije, ne puši, što je pedantna. Što od jeftine garderobe iz kineske radnje napravi sebe da izgleda skupo i zalude ove što misle da je ona kraljica starleta i time je objasnila kako se barata šoubiznisom. Dosta sam naučio od nje u tom svetu - rekao je bivši rijaliti igrač.