Slušaj vest

Žena Ognjena Amidžića sa decom trenutno uživa na odmoru odakle je podelila fotografiju u kupaćem kostimu. Ona je nakon dva porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva, a sad je pokazala rezultate.

Mina se nedugo nakon porođaja vratila na treninge koji su urodili plodom, a sada je podelila fotografiju u jednodelnom bikiniju zbog koje je dobila mnoštvo komplimenata.

Ona je uspela da za šest dana smrša 4 kilograma i to bez dijeta.

Foto: Printscreen

- Ne mogu da vas lažem da jedem brokoli, bilo bi glupo. Jedem sve šta mi se jede i kada mi se jede, ali mi se uglavnom ne jede, napisala je i dodala smajli.

Kako su se upoznali Mina i Ognjen

Podsetimo, Mina je nedavno govorila o ljubavi sa Ognjenom.

-Upoznali smo se u njegovom muzičkom studiju. Došla sam da pričamo o poslu. U tom momentu imala sam nekoliko opcija i izabrala sam njegovu emisiju. I za***ala se. Šalim se. Sve bih opet isto. Bio je to najharizmatičniji čovek kojeg sam u životu srela. Kad Ognjen nešto želi, on to i dobije. To će vam potvrditi svako ko ga poznaje- napisala je jednom prilikom na Instagramu.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen

Pogledajte dodatni snimak: