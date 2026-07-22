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Voditeljka Elite, Dušica Jakovljević, sumirala je utiske nakon kraja devete sezone rijalitija. Ona je nedavno kupila novi stan, a pred kamerama je govorila i o operaciji koja je čeka.

Dušica kaže da svoj odmor i dalje nije isplanirala pošto joj je naredni period stresan.

- Nisam još planirala ništa. Najvažnije mi je da sam organizovala da moja deca idu na odmor, jer je potreban njima koliko i meni. Ja sam malo skoknula do Splita pre ovih finalnih večeri, ali očekuje me preseljenje, očekuje me daj Bože i operacija, očekuje me toliko toga da ja ne znam da li ću uspeti da postignem sve to, ali polako - kaže Dušica koja je nedavno pazarila stan.

1/14 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Instagram

- Postala sam mama jednog lepog stana. Tako da moram da opremim svoj malo veći dom, jer sam uvek bila skromna u životu. Onda sam rekla hajde da malo ne budem skromna u onome što zaslužujem, a to je zapravo da imam svoj komfor nakon svih ovih godina i deca i ja. Moja kuma, arhitekta u Berlinu, je napravila projekat. Jedna divna ekipa ljudi iz Kruševca je napravila sve kako će to da izgleda i sarađujem sa njima. Jedva čekam, ne znam kako ću se u tome snaći. Ali čak možda planiram u budućnosti, ako uđem u materiju, da se i time negde bavim. Sledeći plan mi je, pošto stan ima jedan divan svetao deo, a ja moram da kanališem svoju energiju i da tu prvo nađem svoj mir, da eto i zvanično upišem školu slikanja jer sam uvek htela da imam svoj štafelaj. Tako da ćete me još manje videti u gradu, to je čisto za mene. Mislim, nisam ja Pikaso, ali nikad se ne zna gde leži moj talenat, ko zna toliko stvari koje hoću da uradim. Mada su mi rekli, pošto mi organizam već onako posustaje i imam problem sa imunitetom već dugo, da moram stvarno da odmorim - kaže Dušica i otkriva o kakvo je operaciji reč.

- Pre svega je zdravstvenog pa onda i estetskog tipa. Mnogo je bilo nagađanja oko tog mog nosa. Ne da bi se svideo drugima, da je do dopadanja drugima nikada ga ne bih operisala, jer toliko pričaju o njemu da ga namerno ne bih dirala. Zamislite da ja još operišem i nos da bude savršen. Pa koju onda manu će mi naći? Šalim se. Ali reč je o jednoj vrlo složenoj intervenciji i zahvatu. Da li će to biti sada? Volela bih da bude u toku leta, da bih onda celu narednu sezonu bila prisutna i da ne bih odsustvovala. Ali videćemo.

kurir / blic

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