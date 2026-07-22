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Sara Stojanović i Murat Asylguzhina nastavili su svoju ljubav po izlasku iz rijalitija. Sada su za medije govorili o svom odnosu, planovima za budućnost, a prokomentarisali su i bivše cimere.

Sara i Murat su istakli da su ponosni što su dokazali svima da su njihove emocije prave.

- Sve je u najboljem redu uživamo, otkako smo izašli iz Elite ne odvajamo se. Juče smo bili kod bake, kod mojih smo. Svakoga dana nam je lepše i drago mi je što smo demantovali sve koji su govorili da nam je odnos neiskren o da foliramo. Planiramo zajednički život, on ide na dve tri nedelje kod njegovih. Kasnije ja dolazim kod njega, a onda idemo na odmor. Kada se vratimo ćemo živeti zajedno. Nećemo živeti u Beogradu - rekli su oni.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

Oni su prokomentarisali i to što je pobedu odnela Stanija Dobrojević.

- Navijali smo za Aneli, ona je naša pobednica - rekao je Murat, a Sara se nadovezala:

O cimerima

- Čestitala bih Staniji na pobedi, jeste ona nama draga, narod je tako odlučio. Mi smo bili uz Aneli i Flipa jer mislim da Aneli ima veću težinu. Čuli smo za dešavanja između Filipa i Sandre Todić. To nas je iznenadilo. Bila sam bliska sa Filipom i Aneli i mogu da potvrdim da su se oboja zaljubili.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Asminova porodica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za vezu Maje i Asmina nemaju lepe prognoze.

- Mislim da Maja zaslužuje više, ona i Asmin mi nisu par i mislim da neće opstati. Razumem što je Asminova porodica podržala Staniju. Ona je volela Asmina i poštovala njegovu porodicu. Mislim da će opstati Mina i Viktor i Luka i Anita, ostalo sve propada.

kurir / blic

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