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Proslavljeni bivši fudbaler i nekadašnji reprezentativac, Duško Tošić, nikada nije zaboravio svoje korene i rodno selo Orlovat, koje mu i danas služi kao savršeno utočište kada želi da pobegne od dinamične gradske gužve i napuni baterije u potpunom miru.

Tošić je na svom Instagram profilu podelio fascinantne prizore iz porodičnog doma, koji je kompletno renovirao i preuredio, pretvorivši svoju očevinu u pravu modernu oazu mira urađenu po najvišim svetskim standardima.

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Foto: Printscreen

Na objavljenim fotografijama i snimcima u prvom planu je luksuzno uređeno dvorište, kojim dominira prostrani bazen sa ambijentalnim osvetljenjem, okružen bujnim prirodnim zelenilom i visokim drvećem. Nekadašnji sportista zabeležio je opuštajuće trenutke uživajući sa ležaljke pored same vode, gde provodi sate kako tokom sunčanih dana, tako i u čarobnim večernjim satima.

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Foto: Printscreen

Ovim potezom Duško je još jednom dokazao koliku emotivnu vrednost za njega ima rodni kraj, ali to nije jedina novost koja intrigira javnost. Podsetimo, njegovo srce nedavno je osvojila žena koja iza sebe već ima brak i dvoje dece, a njihov odnos od samog starta deluje izuzetno skladno.

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15:21
STARS 605 18.07.2026. Izvor: Kurir TV