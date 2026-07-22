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Neviđeni haos, prema navodima, obeležio je žurku Velikog šefa održanu nakon superfinala "Elite 9", kada su se Maja Marinković i Asmin Durdžić navodno žestoko posvađali, nakon čega su napustili imanje.

Iako su pred kamerama tvrdili da je među njima sve u najboljem redu, da su izgladili nesuglasice sa njegovim roditeljima i da je ljubomora ostala iza njih, događaji sa žurke ostavili su potpuno drugačiji utisak.

Asmin i Maja se posvađali

Kamere su zabeležile trenutak u kojem Maja odvodi Asmina u mračniji deo imanja, prenosi Pink, gde je došlo do žestoke rasprave. U jednom trenutku čulo se kako povišenim tonom govori:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Hoćeš sad da napravim haos? - vikala je Maja.

Asmin je tokom rasprave bio znatno smireniji, pa se nije moglo jasno čuti šta joj odgovara, ali se sticao utisak da pokušava da je smiri. Međutim, Maja nije odustajala, već je nastavila da viče i preti.

- Hoćeš sad da te isprebijam? - urlala je Marinkovićeva.

"Moja mama je videla da se Maja kaje"

Podsetimo, Maja i Asmin su nakon superfinala "Elite 9" govorili su o svom odnosu i ljubomori, te otkrili da veruju da će se stvari nakon rijalitija smiriti, kao i da će njihov odnos izgledati drugačije u spoljnom svetu.

- I moja mama je videla da se Maja stvarno kaje, valja će sve biti normalno - rekao je Asmin.

Maja je objasnila da su okolnosti u rijalitiju bile potpuno drugačije od onih u realnom životu, posebno zbog činjenice da su svi bili okruženi bivšim partnerima.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju - objasnila je Maja.