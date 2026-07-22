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Nakon spektakularnog finala "Elite 9", u kojem je pobedu odnela Stanija Dobrojević, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović već je počeo da otkriva prve detalje jubilejne desete sezone rijalitija.

Mitrović je na svom Instagram profilu objavio da uveliko priprema "Elitu 10", a posebnu pažnju izazvala je njegova poruka o budućim učesnicima. Kako je naveo, nema robota ni veštačke inteligencije koji mogu da pariraju jednom od najpoznatijih rijaliti igrača – Zmaju od Šipova.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

"Stanija je pobedila u Eliti 9, što znači da sa mnom otvara jubilarnu Elitu 10. Svaki detalj će biti spektakularan. Biće velikih iznenađenja kada su učesnici u pitanju. Stanija i ja ćemo na otvaranju doleteti iz svemira među ljude i robote, koji će se međusobno nadmetati i nadmudrivati. Roboti Toša i Goša predstaviće svoje roditelje Rašu i Mašu, koji imaju još moćnije sposobnosti, ali kad bolje razmislim, nema tog robota i veštačke inteligencije koja može savladati Zmaja od Šipova i ostale učesnike", poručio je Mitrović.

Ova objava mnogima je bila dovoljan signal da će upravo Zmaj od Šipova biti prvi potvrđeni učesnik "Elite 10", iako zvanična lista takmičara još nije predstavljena.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Mitrović je prethodno najavio da će deseta sezona biti najveći projekat do sada, uz brojna tehnološka iznenađenja, robote koji će imati važnu ulogu u programu, ali i učesnike iz Srbije i regiona. Prema njegovim rečima, publiku očekuje najspektakularnije otvaranje do sada, dok će kasting doneti mnoga poznata, ali i potpuno neočekivana imena.

Ako je suditi po prvim najavama, "Elita 10" mogla bi da spoji dobro poznata rijaliti lica, savremenu tehnologiju i potpuno novi koncept, a ime Zmaja od Šipova već je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama.

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