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Pevačica Edita Aradinović porodila se danas, 22. jula, i na svet donela devojčicu, potvrđeno je za medije.

Radosna vest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog deteta.

Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.

1/5 Vidi galeriju Pevačica lepa i srećna Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Teška trudnoća

Tokom trudnoće, Edita je često delila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prolazila.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom naslednice.

kurir / telegraf

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