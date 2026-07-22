PORODILA SE EDITA ARADINOVIĆ! Na svet donela devojčicu, tokom trudnoće mučila muku sa ovim problemom
Pevačica Edita Aradinović porodila se danas, 22. jula, i na svet donela devojčicu, potvrđeno je za medije.
Radosna vest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog deteta.
Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.
Teška trudnoća
Tokom trudnoće, Edita je često delila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prolazila.
- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.
Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom naslednice.
kurir / telegraf
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