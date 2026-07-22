Slušaj vest

Pevač Andrija Bajić sahranjen je pre šest dana u Aleji zaslužnih građana, a njegova supruga Mala Cana i dalje teško podnosi njegov odlazak.

Pevačica se sada oglasila na društvenim mrežama i podelila emotivnu objavu uz fotografiju sa groblja, posvećenu pokojnom suprugu

- Nedostaješ mi živote moj, milo moje. Neka mi te anđeli čuvaju a Bog podari carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te tvoja Cana - stajalo je u opisu fotografije sa groblja..

Neprijatne scene na sahrani

Podsetimo, na Andrijinoj sahrani Mala Cana bila je vidno potresena. Prilikom izjavljivanja saučešća nalazila se sa jedne strane kapele, dok su njegove ćerke bile sa druge strane.

Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Pevačica nije mogla da sakrije bol, sve vreme je jecala i plakala, a u jednom trenutku grlila je fotografiju pokojnog supruga dok su je kolege i prijatelji tešili.

Mala Cana je na sahranu stigla prva i sa suzama u očima ušla u kapelu, a nedugo nakon nje pristigle su i Andrijine ćerke.

Era Ojdanić opleo po Maloj Cani

Inače, Andrijin dugogodišnji prijatelj Era Ojdanić nakon sahrane govorio je o detaljima koji su se dogodili tog dana, pa se osvrnuo i na dogovor oko parastosa.

Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

- Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.

Ne propustiteStars"ZABRANILE SU MI DA DOĐEM NA DAĆU I TRAŽILE DA IH NE STAVLJAM NA UMRLICI" Mala Cana iznela nove detalje sukoba sa ćerkama Andrije Bajića
Mala Cana 2.jpg
Stars"SLUŠAJ ME SAD..." BUKTI RAT IZMEĐU MALE CANE I ERE OJDANIĆA: Udovica se oglasila za Kurir televiziju: Ovo ga je upozorila dan pred sahranu Andrije Bajića
Mala Cana Era Ojdanić
Stars"SKLONI SE, KAD TI KAŽEM" Neprijatne scene na sahrani Andrije Bajića - Mala Cana pravila haos na sahrani svog muža: Pozvala obezbeđenje (VIDEO)
Screenshot 2026-07-16 125228.png
Stars"TO ŠTO JE TRAŽILA OD SVEŠTENIKA JE RUŽNO I TUŽNO" Era Ojdanić na sahrani Andrije Bajića opleo po Maloj Cani: Ne želi nikakav kontakt s njom
WhatsApp Image 2026-07-16 at 12.01.32 (1).jpeg

17:49
Mala Cana - izjava za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija