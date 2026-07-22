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Pevač Andrija Bajić sahranjen je pre šest dana u Aleji zaslužnih građana, a njegova supruga Mala Cana i dalje teško podnosi njegov odlazak.

Pevačica se sada oglasila na društvenim mrežama i podelila emotivnu objavu uz fotografiju sa groblja, posvećenu pokojnom suprugu

- Nedostaješ mi živote moj, milo moje. Neka mi te anđeli čuvaju a Bog podari carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te tvoja Cana - stajalo je u opisu fotografije sa groblja..

Neprijatne scene na sahrani

Podsetimo, na Andrijinoj sahrani Mala Cana bila je vidno potresena. Prilikom izjavljivanja saučešća nalazila se sa jedne strane kapele, dok su njegove ćerke bile sa druge strane.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Pevačica nije mogla da sakrije bol, sve vreme je jecala i plakala, a u jednom trenutku grlila je fotografiju pokojnog supruga dok su je kolege i prijatelji tešili.

Mala Cana je na sahranu stigla prva i sa suzama u očima ušla u kapelu, a nedugo nakon nje pristigle su i Andrijine ćerke.

Era Ojdanić opleo po Maloj Cani

Inače, Andrijin dugogodišnji prijatelj Era Ojdanić nakon sahrane govorio je o detaljima koji su se dogodili tog dana, pa se osvrnuo i na dogovor oko parastosa.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

- Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.