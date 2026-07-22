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Pevačica Edita Aradinović danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete. Ona i njen partner ćerki su dali ime Zoja, koje nosi posebno i snažno značenje.

Edita se odlučila za kratko, zvučno i sve popularnije ime sa bogatom simbolikom. Ime Zoja potiče iz grčkog jezika i znači „život“ ili „ona koja donosi život“.

Ovo ime vekovima je prisutno u mnogim zemljama, naročito među slovenskim narodima, gde je prepoznato kao nežno, elegantno i bezvremensko. Poslednjih godina sve je češći izbor roditelja upravo zbog svoje jednostavnosti, lepog značenja i moderne note.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: ATA Images Shutterstock, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"U sjajnim odnosima sa bivšim"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Kurir.rs/Telegraf