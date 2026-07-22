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Pevačica Edita Aradinović porodila se danas u "Narodnom frontu", a porođaj je prošao uredno, prenose mediji. Kako se navodi, ona se porodila carskim rezom.

Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: ATA Images Shutterstock, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u svom obraćanju.

Značenje imena Zoja

Podsetimo, Edita je ćerkici dala ime sa snažnom simbolikom.

Ime Zoja je rasprostranjeno u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nežnim i modernim imenom.

"U sjajnim odnosima sa bivšim"

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Kurir.rs/Telegraf