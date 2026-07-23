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Edita Aradinović porodila se nedavno u "Narodnom frontu" kada je na svet donela devojčicu.

Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica se prvi put oglasila na društvenim mrežama.

Prva fotografija

Aradinovićeva je objavila fotografiju ćerkice i otkrila kako se oseća nakon što je postala mama.

- Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam. Nastavljamo sa kontentom, samo da malo stanem na noge - napisala je pevačica i dodala:

Foto: Instagram

- Hvala vam dobri ljudi, ovaj osećaj je nezamenljiv.

Nije želela vezu

Pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u svom obraćanju malo pre porođaja.

Značenje imena Zoja

Podsetimo, Edita je ćerkici dala ime sa snažnom simbolikom.

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

Ime Zoja je rasprostranjeno u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nežnim i modernim imenom.