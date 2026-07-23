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Mala Cana ne uspeva da se oporavi od gubitka supruga Andrije Bajića, koji je pre nedelju dana sahranjen u Aleji zaslužnih građana. Teški dani ostavili su posledice na njeno zdravstveno stanje, zbog čega je završila u bolnici.

Mala Cana na grobu supruga Andrije Bajića Foto: Kurir

Pevačica se oglasila za domaće medije i otkrila da joj je juče naglo pozlilo nakon što je obišla suprugov grob, zbog čega je bila primorana da potraži lekarsku pomoć.

- Završila sam u bolnici, primam infuzije jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje - rekla nam je ona.

Nakon sahrane svađa sa Erom Ojdanićem

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

Podsetimo, Era Ojdanić je javno kritikovao njenu odluku da od sveštenika traži "dva žita i dve panahije", tvrdeći da je prekinuo kontakt s njom.

"Nemam šta da kažem i da mu uputim. Treba da ga bude sramota i da se Boga boji. Ja ništa nisam ispratila, nijedan članak nisam pročitala... Sve sam uradila kako treba i po volji mog supruga. Hoću da imam spokoj u duši koji i osećam. Što se tiče Ere, dobila sam informaciju da je pričao da ja bacam sve na sebe, što je za mene sramno. Znao nas je odlično, predstavljao se kao prijatelj. Andrija ga je poštovao. Era je znao da pozove samo kad mu nešto treba", rekla je tim povodom Cana i dodala:

"Svi mi znamo ko je Era, ja sam uzela telefon dan pred sahranu i pozvala ga. Pitala sam ga samo otresito: 'Ero, da li te je Andrija nešto uvredio?', onda sam pitala da li sam ga ja uvredila, on je rekao 'ne, nikako'. Pitala sam ga da li je svestan da je Andrija sada živ, šta bi se desilo. Andrija nije davao na mene prašina da padne, a kamoli da neko mene kalja ili njega".