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Rijaliti "Elita 9" završen je pre tri dana, a Bela kuća u Šimanovcima, u kojoj su takmičari boravili više od deset meseci, ostala je iza njih u katastrofalnom stanju.

Iako ih je na početku sačekao luksuzno sređen prostor koji je produkcija pažljivo pripremila, čini se da mnogi učesnici nisu vodili dovoljno računa o higijeni. Nakon njihovog izlaska ostali su prljavština, razbacane stvari i vidno devastiran enterijer koji je šokirao mnoge.

Ižvrljani zidovi i uništen nameštaj

Foto: Elita 9

Prizor zapuštene kuće u kojoj su do juče živeli rijaliti igrači ostavio je mnoge u šoku. Prostorom sada dominiraju prljavština, flekavi zidovi i uništen nameštaj. Da takmičari nisu nimalo čuvali imovinu svedoči i to što je gotovo svaki zid, polica, pa čak i kreveti, ispisan, potpisan i ižvrljan.

Kuhinja i kupatilo kao iz horor filmova: Buđ, masnoća i prljav frižider

1/5 Vidi galeriju Prljavština koju su ostavili takmičari Elite 9 Foto: Elita 9

Najveći užas zatečen je u kuhinji i toaletu, gde su se učesnici kupali i spremali hranu. Na sve strane nalaze se buđ, nestvarna prljavština i masni ostaci.

Posebno dramatičan prizor je u frižideru, gde su ostali ostaci hrane, dok pregrade izgledaju kao da nikada nisu očišćene tokom čitavog njihovog boravka, što je objavljeno na jednom Tik Tok profilu.

Insekti i glodari okupirali imanje

Nered i nehigijena doneli su i dodatne probleme. Iza kreveta u spavaćoj sobi ostali su razbacani ostaci hrane, zbog čega imanje, po svemu sudeći, nisu zaobišli ni razni insekti i glodari.

Nova sezona na pomolu

1/5 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Dok se imanje priprema za kompletno čišćenje i renoviranje nakon ovog ekološkog udesa, podsećamo da je Željko Mitrović, idejni tvorac ovog projekta, već najavio da deseta sezona "Elite" počinje 5. septembra tekuće godine. Ostaje da se vidi da li će sledeća generacija takmičara pokazati više poštovanja prema prostoru u kom boravi.