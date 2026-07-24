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Dejan Dragojević govorio je o svom životu u rijalitiju i podsetio se svojih grešaka i osećaja koje nije znao da kontroliše.

Dugogodišnji učesnik ovog formata otvorio je dušu i otkrio kako se osećao tokom učešća u Zadruzi 5.

"Nisam se dobro osećao dok nisam udario glavu"

- Bio sam marioneta, pajac. Šta se sve dešavalo u poslednjoj sezoni, vrlo je moguće da sam bio pod crnom magijom. Nisam se osećao dobro uopšte, sve dok se nisam udario flašom o glavu i dok mi nije iscurela krv. Ne kažem da je to uradila Dalila, to realno može bilo ko. Ne kažem ni da je to tačno, ali sve je jako bilo čudno. Sve vidiš, sve znaš, a ne možeš da se odupreš. Kao da te nešto gužva konstantno... - rekao je Dejan za fullscreen media.

"Gledao sam to kao poraz"

Dragojević se prisetio braka sa Dalilom i priznao da ipak nije bio srećan.

- Nisam bio srećan sa Dalilom. Više puta sam krenuo kući, ali ponos mi nije dao da se vratim. Gledao sam na to kao poraz da se vratim u porodičnu kuću kod mojih. Imao sam neku odbojnost od njih, zvuču surovo, i jadno je sa moje strane. Nisam ja njih mrzeo, ali nisam mogao da shvatim zašto me ne podržavaju - priznao je Dejan.

1/9 Vidi galeriju Dejan i Dalila Dragojević Foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Venčanje

Dejan i Dalila su se venčali nakon što su izašli iz rijaliija Parovi i otkrio da li su ih izdržavali fanovi kao što se pričalo.

- Venčanje se desilo odjednom, bilo je popularno kao da se venčamo. Bile su popularne veridbe i svi parovi su se verili, a mi smo se venčali. Nije to tako sa fanovima kao što se priča. Jeste tu je bilo par fanova koji pošalju nešto, ali nije to bilo da mi tražimo. Svako ko je izašao iz rijalitija imao je pare, a fanovi skupljaju, šalju ti... - ispričao je Dejan za fullcreen media i otkrio kako je došlo do toga da žive u Šepku:

1/8 Vidi galeriju Dalilina kuća u Šepku Foto: Printscreen YouTube

- Iskočio je plac, a Biljana nije dala da bilo koja snajka živi iznad nje. Iz ove perspektive, ljubim joj i dušu i ruke i noge na tome. Nakon toga je Dalilin babo nama dao plac i tu smo gradili kuću. Tako je sve počelo.