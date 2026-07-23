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Dejan Dragojević prvi put je govorio o svom životnom putu promene vere i otkrio da li je u tom procesu promenio ime.

Dragojević se prisetio kako je došlo do želje i odluke.

"Dalila nije uticala na promenu vere"

- Oko 2019. godine sam prešao u islam. Nije Dalila uticala na to, niti bilo ko može da ti utiče na takve stvari. Tokom u rijalitija uvek postoje neka verska bockanja i ja sam počeo da istražujem, da vidim šta je sve to. Kod nas u porodici su sve vere bile okej, a uglavnom su se obeležavali hrišćanski praznici. Koga je to tada zanimalo... Pred drugu sezonu krenuo sam da istražujem, da bi mogao da odbranim Dalilu kad krenu da je napadaju i mene je to počelo da privlači - govorio je Dejan za fullscreen media i dodao:

- Kada sam ušao u Zadrugu 3 uveliko sam bio u islamu. Tata je prvi saznao. Sam čin prelaska u islam, traži određenu proceduru. Treba ti dva svedoka, treba da molitvu izgovoriš iz duše. Prvo sam učio da čitam, naučio sure, a svoju prvu molitvu izgovorio sam u kući. Moje prvo klanjanje je bilo u džamiji u toku Ramazana. Učio sam polako i teneljno, nema tu neke prisile.

1/4 Vidi galeriju Dejan Dragojević u Meki Foto: Printscreen

Promena imena

- U islamu nema pravila i ne moraš da menjaš ime. Može da se doda ili promeni, ali ja nisam želeo. Zovem se Dejan i tako će ostati. Onaj ko menja ime imam utisak kao da hoće da promeni sebe ili pobegne. Ja sam trebao da budem Dejan i tako će ostati. U životu postoje izbori, da menjam veru, da pijem ili treniram, ja sam sve te stvari izabrao kao Dejan, a ne kao Suad.

1/9 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscrean, Printscreen

"Tata je prvi saznao"

- Rekao sam tati da idem do džamije i da ću mi ispričati nešto kad se vratim, odmah je znao. Kad sam se vratio i ispričao ništa mi nije rekao. Lepo je prihvatio i mnogo mi je drago. Čak je želeo i da sazna nešto više o tome. Ljudi u islamu se nazivaju braća, pa je svima bilo čudno što se Mensur i ja tako nazivamo. Čak je i osoba sa kojom sam bio govorila da priznam, ali šta ja ima u kući bluda i nemorala da pričam o veri i nečem svetom. Ja sam tada osetio da treba Bogu da se zahvalim što sam izašao iz rijaitija živ i zdrav, Mene je bukvalno tada srce bolelo, baš onako fizički - govorio je Dejan za fullscreen media.