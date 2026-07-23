Slušaj vest

Dejan Dragojević prisetio se perioda braka sa Dalilom Dragojević i progovorio o procesu vantelesne oplodnje.

Pobednik Zadruge 5 otkrio je kako je izgledala njihova borba za potomstvo.

"Hteli smo dete, ali..."

- Jao šta sam sve radio. Išli smo na vantelesnu i to se sve izjalovilo i hvala Bogu što je tako ispalo. Ne mogu da objasnim taj svoj period. Ja sam bio mlad i sluđen, imao sam 21 godinu. Ja sam Dejan Dragojević, nemam sigurne pare, nisam dobar sa porodicom, ne mogu da odem kući, nije to bilo tek tako otići. Mi smo hteli dete, a molili Boga da to ne uspe, tako neki osećaj. Za tih 5 gdina braka izgradio sam sebe i svoju psihu. Sad sa samim sobom mogu sve. Falio mi je taj jedan korak, da odem od svega i to se desilo u rijalitiju - govorio je za fullscreen media i dodao:

"Bio sam nesvestan"

- Bio sam sluđen. Rušenje slike koju si napravio i to sad gubiš. U jednom trenutku sam bio svestan svega i da je to kraj, ali to je zatvoren prostor u kojem ne možeš da vladaš sobom. Prebacio mi se taj osećaj krivice i to me je ometalo. Kao da sam svega bio nesvestan dok nisam razlupao glavu...

O ljubavi sa Dalilom

Dragojević je govorio i o ljubavi sa bivšom ženom.

- Kada poredim sada ljubav i tada... Ja sa mojom Jovanom jedem viršle ili tako nešto, sednemo na pod. To je neverovatna i sreća i sloboda u isto vreme. Ne želim više da se vraćam na loše stvari ni za Dalilu i Aleksandru. Pričalo se o tim nekim prevarama i situacijama, kad već moram da pomenem sve. Ne znam... Kada smo završili, imali smo kuću i Jutjub kanal, ali mene ništa nije zanimalo. Najveća nagrada mi je bila što sam izašao iz te priče, ništa mi nije trebalo - govorio je Dejan za fullscreen media.

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Prinstcreen/Instagram, Ana Paunković, Zorana Jevtić, Nikola Anđić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Zadruga

Uskoro postaje otac

Dejan uskoro postaje otac, a njegova devojka Jovana uživa u blagoslovenom stanju.

1/8 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen / Instagram / dejan_dragojevic_official_, Printscrean, Printscreen YouTube

Nedavno je govorio o najlepšim vestima i nije krio neopisivu sreću i emocije povodom novog životnog izazova, pa je na mrežama podelio svoja osećanja i posvetio svojoj partnerki emotivne reči.

- Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji i to pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio sve bih dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaz... Ljubav je ono što nas pokreće i što daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama, majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva, jedva čekam da se Jovana porodi i da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić. Naši trudnički dani koji su teži meni nego Jovani, hahah, imam mučnine - napisao je on nedavno.