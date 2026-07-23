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Njene sestre Nina i Luna Đogani javno su joj čestitale rođenje ćerkice.

Emotivna poruka

Luna je objavila na Instagramu emotivnu poruku Editi, a pevačica je odmah poselila na svom profilu i uzvratila lepe reči.

- Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva - napisala je Luna, a Edita joj je odgovorila:

Foto: Instagram

- Volim te Luna moja, sve znaš.

Oglasila se i Nina

Nina je takođe na Instagramu čestitala Editi i raznežila je, a onda je usledila i želja pevačice.

1/6 Vidi galeriju Edita Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printscreen

- Moja najlepša sestrica se porodila i donela najlepšeg anđela na svet. Bićeš najbolja mama na svetu, volim vas puno. Čestitam, napisala je Nina, a Edita joj je poželela najlepše.

- Srce moje lepo! I ja vas, Nina ti si sledeća.

Značenje imena Zoja

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

Podsetimo, Edita je ćerkici dala ime sa snažnom simbolikom.

Ime Zoja je rasprostranjeno u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nežnim i modernim imenom.