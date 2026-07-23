"MOJA NAJLEPŠA SESTRICA SE PORODILA" Nina i Luna Đogani objavile emotivnu poruku i javno se obratile Editi: Neka vas Bog čuva...
Edita Aradinović se nedavno porodila i na svet donela devojčicu.
Njene sestre Nina i Luna Đogani javno su joj čestitale rođenje ćerkice.
Emotivna poruka
Luna je objavila na Instagramu emotivnu poruku Editi, a pevačica je odmah poselila na svom profilu i uzvratila lepe reči.
- Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva - napisala je Luna, a Edita joj je odgovorila:
- Volim te Luna moja, sve znaš.
Oglasila se i Nina
Nina je takođe na Instagramu čestitala Editi i raznežila je, a onda je usledila i želja pevačice.
- Moja najlepša sestrica se porodila i donela najlepšeg anđela na svet. Bićeš najbolja mama na svetu, volim vas puno. Čestitam, napisala je Nina, a Edita joj je poželela najlepše.
- Srce moje lepo! I ja vas, Nina ti si sledeća.
Značenje imena Zoja
Podsetimo, Edita je ćerkici dala ime sa snažnom simbolikom.
Ime Zoja je rasprostranjeno u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nežnim i modernim imenom.