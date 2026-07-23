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Na groblju Zbeg u Borči danas će biti sahranjena ćerka Nevene Hot koja je poginula u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Kurir

Njena majka Nevena, koja je ranije bila poznata javnosti po učešću u rijalitiju "Parovi"i snimanju filmova za odrasle, prolazi kroz najteže trenutke u životu. Porodica, prijatelji i najbliži okupiće se kako bi Anastasiju T. ispratili na večni počinak i odali joj poslednju počast.

Vest o tragičnoj pogibiji potresla je mnoge, a današnja sahrana obeležiće oproštaj od mlade devojke čiji je život prerano ugašen.

1/8 Vidi galeriju Nevena Hot danas sahranjuje ćerku Foto: Kurir, Screenshot

Ko je Nevena Hot čija je ćerka poginula u saobraćajnoj nesreći?

Podsetimo, život bivše učesnice "Parova", Nevene Hot, obeležen je usponima, padovima, skandalima i velikim gubicima, ali ovaj udarac sudbine je, po svemu sudeći, najteži koji je mogla da doživi.

Saobraćajna nesreća dogodila u nedelju oko 1.30 časova iza ponoći. Do tragedije je došlo kada je "fijat", kojim je upravljala nesrećna devojka, izleteo sa puta i svom silinom udario u betonski stub. Od siline udarca, automobil se prevrnuo na krov.

Anastasija je, zajedno sa drugaricom D.N., hitno prevezena u Urgentni centar, ali je uprkos naporima lekara, ubrzo podlegla povredama.

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Društvene Mreže, Printscreen Facebook

Život obeležen skandalima i dramom

Nevena Hot, koja je javnosti postala poznata kao plavuša iz Zemuna koja se nije libila da pokaže intimne delove tela u rijalitiju "Parovi", kao i po svojim eksplicitnim performansima na sajmovima erotike, godinama je bila meta tabloida.

Njen životni put bio je daleko od idiličnog. Nevena je 2019. godine pokušala samoubistvo, kada ju je drugarica pronašla u stanu u lokvi krvi nakon što je prerezala vene.

Tada je spasena u poslednjem trenutku, a u njenom telefonu pronađene su potresne neposlate SMS upućene upravo njenoj tragično nastradaloj ćerki.