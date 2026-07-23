Slušaj vest

Starleta i rijaliti zvezda Stanija Dobrojević osvojila je i drugu rijaliti titulu. Kao pobednica "Elite 9" kući je odnela glavnu nagradu od 100.000 evra, čime je ponovila uspeh koji je ostvarila 2015. godine, kada je trijumfovala u rijalitiju "Farma" i osvojila 50.000 evra.

Screenshot 2026-07-21 055741.png
Foto: Printscreen Pink

Tokom učešća u rijaliti programima, Stanija je pažnju javnosti privlačila i burnim ljubavnim vezama koje su se odvijale pred kamerama. U nastavku se podsećamo muškaraca sa kojima je bila u emotivnim odnosima tokom svog rijaliti puta.

Filip Panajotović

Filip Panajotović i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/YT, Printscreen

Još tokom "Farme 4" Stanija se zabavljala sa bivšim manekenom Filipom Panajotovićem. Stanija Dobrojević je govorila da je bio jako zaljubljen u nju i da joj čak posvetio i tetovažu.

Kristijan Golubović

KRISTIJAN GOLUBOVIĆ  Foto: Nikola Anđić

Kada je reč o "Farmi 6" Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović su sve vreme bili bliski, iako je on u to vreme bio oženjen. Stanija nije htela da prizna da imaju nešto više od prijateljstva sve do skoro.

- Nikad me nije štitio za crnim stolom, dok sam ja sa svima vama vodila borbu. Zna on i za prsten, pa ga je moja pr služba prodala u humanitarne svrhe. Uvek sam u rijalitiju bila sama protiv svih, ja ne prihvatam mentore. Bio je taj poljubac sa Kristijanom i ništa više - rekla je Stanija Dobrojević i "Zadruzi 9 Eliti".

Marko Marković

STANIJA I MARKO MARKOVIĆ U AKCIJI! Starleta je manekenu branila da je dodiruje, krila je lice od sramote ako bi mu RUKA SKLIZNULA, a sad se OPUSTILA! (VIDEO) Foto: Printscreen

Poznato je i da je bila tri godie u emotivnoj vezi sa manekenom Markom Markovićem, za kog je tvrdila da ga je finansirala, dok su bili u vezi.

Pričala je i da je htela bebu sa njim, ali da im se nije dalo.

- Radili smo na bebi tri godine, svaki put kad dobijem bilo mi je kao da mi je neko umro… Išla sam na sva moguća ispitivanja i svi govore da sam zdrava, a nikako da ostanem trudna, da bi se na kraju ispostavilo da je do njega - ispričala je Stanija.

Vladimir Tomović

Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Takođe, tokom "Zadruge 2" bila je u vezi sa Vladimirom Tomovićem. Međutim, tu vezu ne priznaje, jer su bili kratko, a nisu ni imali initmne odnose.

- Najlošije intimno iskustvo bilo je sa Vladimirom Tomovićem, nije ga bilo - rekla je Stanija u jednoj emisiji.

- Ja nikad nisam imao devojku, imao sam ulogu - rekao je Vadimir svojevremeno o ovoj vezi.

Najveću pažnju javnosti izazvala je posledja ljubavna priča Stanije Dobrojević. Bila je tri godine u emotivnoj vezi sa Asminom Durdžićem, za kog je bila verena. Upoznali su se u Majamiju, a u početku Stanija tvrdi da nije znala da ima suprugu Aneli Ahmić sa kojom ima dete.

Asmin Durdžić

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

Asmin Durdžić je kao Stanijin verenik ušao u rijaliti "Elita 9", ali ga je ona napolju ostavila zbog prisnosti sa drugim ženama. On je tvrdio da u rijaliti ulazi da reši probleme sa majom svog deteta, a da će joj biti veran.

Četiri meseca pred kraj rijaliti ušla je i Stanija Dobrojević, a Asmin je tada uplovio u vezu sa njenom sada bivšom drugaricom Majom Marinković.

- Preživela sam da me izda najgore zbog rijalitija i da mi j**e drugaricu na oči - izjavila je oštro Stanija, dok je boravila u "Eliti 9", a nakon pobede oštro je komentarisala bivšeg verenika i njegovu sadašnju partnerku.

Ne propustiteRijaliti"NIKADA JE NISAM NI VOLEO" Palo prvo suočavanje Stanije i Marka Markovića, ovako je bivši reagovao kad ju je video: Starleta ga dokrajčila!
stanijadobrojevic-286636210-188886616812904-1083068384097904793-n-1.jpg
Stars"JA SAM JEDINI MUŠKARAC KOJEM JE ONA PLATILA INTIMNU USLUGU" Kristijan se oglasio nakon Stanijine pobede i šokirao: Otkrio i zbog čega su se posvađali
untitled2.jpg
Rijaliti"MUSTAFA JE ZBOG MENE PUSTIO SUZU" Stanija dva dana nakon pobede sumirala utiske: Taki je kadropaćenik
Stanija Dobrojević
Rijaliti"MOJA TATA ĆE ZBOG STANIJE OTIĆI U MAJAMI" Dača Virijević otvorio dušu o potencijalnoj maćehi: Otkrio da li je njegov otac upoznao pobednicu Elite 9
Stanija Dobrojević Dača Dačo Virijević
StarsASMIN OSUDIO RODITELJE ZBOG STANIJE Hitno reagovao nakon njihovog prisnog susreta! Pričali da žale što im ona nije snajka, on poručuje: Sramota me je... (FOTO)
Asmin Durdžić

05:21
Stanija Dobrojević prva izjava nakon pobede Izvor: Kurir