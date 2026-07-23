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Foto: Printscreen Pink

Tokom učešća u rijaliti programima, Stanija je pažnju javnosti privlačila i burnim ljubavnim vezama koje su se odvijale pred kamerama. U nastavku se podsećamo muškaraca sa kojima je bila u emotivnim odnosima tokom svog rijaliti puta.

Filip Panajotović

1/4 Vidi galeriju Filip Panajotović i Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/YT, Printscreen

Još tokom "Farme 4" Stanija se zabavljala sa bivšim manekenom Filipom Panajotovićem. Stanija Dobrojević je govorila da je bio jako zaljubljen u nju i da joj čak posvetio i tetovažu.

Kristijan Golubović

1/10 Vidi galeriju KRISTIJAN GOLUBOVIĆ Foto: Nikola Anđić

Kada je reč o "Farmi 6" Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović su sve vreme bili bliski, iako je on u to vreme bio oženjen. Stanija nije htela da prizna da imaju nešto više od prijateljstva sve do skoro.

- Nikad me nije štitio za crnim stolom, dok sam ja sa svima vama vodila borbu. Zna on i za prsten, pa ga je moja pr služba prodala u humanitarne svrhe. Uvek sam u rijalitiju bila sama protiv svih, ja ne prihvatam mentore. Bio je taj poljubac sa Kristijanom i ništa više - rekla je Stanija Dobrojević i "Zadruzi 9 Eliti".

Marko Marković

1/4 Vidi galeriju STANIJA I MARKO MARKOVIĆ U AKCIJI! Starleta je manekenu branila da je dodiruje, krila je lice od sramote ako bi mu RUKA SKLIZNULA, a sad se OPUSTILA! (VIDEO) Foto: Printscreen

Poznato je i da je bila tri godie u emotivnoj vezi sa manekenom Markom Markovićem, za kog je tvrdila da ga je finansirala, dok su bili u vezi.

Pričala je i da je htela bebu sa njim, ali da im se nije dalo.

- Radili smo na bebi tri godine, svaki put kad dobijem bilo mi je kao da mi je neko umro… Išla sam na sva moguća ispitivanja i svi govore da sam zdrava, a nikako da ostanem trudna, da bi se na kraju ispostavilo da je do njega - ispričala je Stanija.

Vladimir Tomović

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Takođe, tokom "Zadruge 2" bila je u vezi sa Vladimirom Tomovićem. Međutim, tu vezu ne priznaje, jer su bili kratko, a nisu ni imali initmne odnose.

- Najlošije intimno iskustvo bilo je sa Vladimirom Tomovićem, nije ga bilo - rekla je Stanija u jednoj emisiji.

- Ja nikad nisam imao devojku, imao sam ulogu - rekao je Vadimir svojevremeno o ovoj vezi.

Najveću pažnju javnosti izazvala je posledja ljubavna priča Stanije Dobrojević. Bila je tri godine u emotivnoj vezi sa Asminom Durdžićem, za kog je bila verena. Upoznali su se u Majamiju, a u početku Stanija tvrdi da nije znala da ima suprugu Aneli Ahmić sa kojom ima dete.

Asmin Durdžić

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

Asmin Durdžić je kao Stanijin verenik ušao u rijaliti "Elita 9", ali ga je ona napolju ostavila zbog prisnosti sa drugim ženama. On je tvrdio da u rijaliti ulazi da reši probleme sa majom svog deteta, a da će joj biti veran.

Četiri meseca pred kraj rijaliti ušla je i Stanija Dobrojević, a Asmin je tada uplovio u vezu sa njenom sada bivšom drugaricom Majom Marinković.

- Preživela sam da me izda najgore zbog rijalitija i da mi j**e drugaricu na oči - izjavila je oštro Stanija, dok je boravila u "Eliti 9", a nakon pobede oštro je komentarisala bivšeg verenika i njegovu sadašnju partnerku.