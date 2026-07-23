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Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak fizičkog sukoba u kojem su, prema navodima objave, učestvovali poznati Instagram influenseri Lazar Amidžić i Stefan Čolović.

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Foto: Stefan Čolović

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u Crnotravskoj ulici na Banjici, u Beogradu.

Video-snimak obračuna objavljen je na Instagram profilu, nakon čega se velikom brzinom proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika interneta.

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Foto: Lazar Amidžić

Udari pesnicama nasred kolovoza i ugrožavanje saobraćaja

Potukli se influenseri na Banjici Foto: tuča na Banjici, Luka Čolović

Na dramatičnom snimku koji kruži mrežama jasno se vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmenjuju žestoke udarce. Posebno je šokantno to što su se influenseri sukobili dok su prelazili ulicu. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama.

Reagovali policija i tužilaštvo

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Tuča influensera na Banjici  Izvor: Instagram/princ_banjice_drugovencani

Kako se saznaje, o ovom uličnom incidentu odmah su obavešteni policija i tužilaštvo koji trenutno rade na rasvetljavanju slučaja. Prema nezvaničnim informacijama, ova tuča se odigrala juče.

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STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV