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Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak fizičkog sukoba u kojem su, prema navodima objave, učestvovali poznati Instagram influenseri Lazar Amidžić i Stefan Čolović.

Foto: Stefan Čolović

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u Crnotravskoj ulici na Banjici, u Beogradu.

Video-snimak obračuna objavljen je na Instagram profilu, nakon čega se velikom brzinom proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika interneta.

Foto: Lazar Amidžić

Udari pesnicama nasred kolovoza i ugrožavanje saobraćaja

1/4 Vidi galeriju Potukli se influenseri na Banjici Foto: tuča na Banjici, Luka Čolović

Na dramatičnom snimku koji kruži mrežama jasno se vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmenjuju žestoke udarce. Posebno je šokantno to što su se influenseri sukobili dok su prelazili ulicu. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama.

Reagovali policija i tužilaštvo

00:08 Tuča influensera na Banjici Izvor: Instagram/princ_banjice_drugovencani

Kako se saznaje, o ovom uličnom incidentu odmah su obavešteni policija i tužilaštvo koji trenutno rade na rasvetljavanju slučaja. Prema nezvaničnim informacijama, ova tuča se odigrala juče.