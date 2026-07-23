LUDNICA NA BANJICI! Poznati influenseri se potukli nasred ulice, snimak obilazi društvene mreže (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak fizičkog sukoba u kojem su, prema navodima objave, učestvovali poznati Instagram influenseri Lazar Amidžić i Stefan Čolović.
Prema prvim informacijama, incident se dogodio u Crnotravskoj ulici na Banjici, u Beogradu.
Video-snimak obračuna objavljen je na Instagram profilu, nakon čega se velikom brzinom proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika interneta.
Udari pesnicama nasred kolovoza i ugrožavanje saobraćaja
Na dramatičnom snimku koji kruži mrežama jasno se vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmenjuju žestoke udarce. Posebno je šokantno to što su se influenseri sukobili dok su prelazili ulicu. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama.
Reagovali policija i tužilaštvo
Kako se saznaje, o ovom uličnom incidentu odmah su obavešteni policija i tužilaštvo koji trenutno rade na rasvetljavanju slučaja. Prema nezvaničnim informacijama, ova tuča se odigrala juče.