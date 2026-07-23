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Darko Lazić ponovo je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama. Nakon što je nedavno izazvao brojne reakcije fotografijom sa Albankom na kojoj pokazuje simbol dvoglavog orla, pevač je sada dospeo u centar komentara zbog novog snimka sa nastupa.

Foto: Darko Lazić

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj, po mišljenju mnogih korisnika društvenih mreža, izgleda znatno drugačije nego inače.

Brojni pratioci smatraju da je fotografija preterano obrađena, posebno kada je reč o njegovom bicepsu, zbog čega su se ubrzo pojavili komentari i šale na njegov račun.

Ispod objave nizale su se reakcije fanova, koji su izražavali iznenađenje zbog njegovog izgleda, dok su pojedini tvrdili da je u obradi fotografije otišao predaleko.

"Svi koriste AI, samo Darko AL!", "Terminator!", "Dobar, Dare, za kratko vreme se razvio..." ,"Hejteri bi rekli da je AI", "Džabe se budžiš, nismo zaboravili sliku s Albankom", glasili su samo neki od komentara zaprepašćenih pratilaca.

Sa Albankom napravio simbol dvoglavog orla

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

Podsetimo, Darko Lazić našao se u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa Albankom gde su mnogi protumačili da su napravili simbol dvoglavog orla. Darko je objasnio da je slučajno došlo do takve situacije, te da nije ni znao šta taj simbol znači već je samo pružio ruku kako bi se pozdravio sa devojkom koja ga je zamolila za fotografiju.

- Neću puno da pričam o tome, jedna mala glupost koja se desila spontano, slučajno...ja sam se slikao sa devojkom kao sa svima, devojka je pružila ruku ispalo je kao da sam stavio, ne znam ni šta znači taj simbol, ne znam ni šta znači taj simbol, ništa namerno. Izvinjavam se ljudima ako sam nekog uvredio, nisam namerno, ne zameram nikom.

- Devojku ne poznajem, htela je da se slika, kada je ustala prižio sam joj ruku..ne bih puno da komentarišem, nisam ništa zlo mislio. Spontano je ispalo, ne bih nikoga da uvredim razumite me molim vas - rekao je on.