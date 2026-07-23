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Ćerka Nevene Hot danas je sahranjena na groblju Zbeg u Borči, gde su se porodica, prijatelji i najbliži okupili kako bi joj odali poslednju počast.

Foto: Društvene Mreže

Nevena je u tišini i suzama ispratila ćerku na večni počinak, ne skrivajući bol zbog tragedije koja je zadesila njenu porodicu. Potresne scene obeležile su poslednji ispraćaj, dok su prisutni pokušavali da pruže utehu neutešnoj majci u jednom od najtežih trenutaka njenog života.

Podsetimo, njena ćerka je izgubila život u saobraćajnoj nesreći, a vest o tragediji potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su ih poznavali. Današnjom sahranom najbliži su se zauvek oprostili od mlade devojke, uz vence, cveće i suze koje su obeležile ovaj tužan dan.

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Screenshot, Društvene Mreže, Printscreen Facebook

U najtežem životnom momentu dobija gnusne poruke

Podsetimo, Nevena i u najtežem životnom momentu dobija gnusne poruke, o čemu je obavestil ajavnost putem svoje društvene mreže.

Ona je zamolila za malo razumevanja.

- Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? "Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje! - napisala je Nevena.