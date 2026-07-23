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Edita Aradinović porodila se nedavno u "Narodnom frontu" kada je na svet donela devojčicu.

Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica se prvi put oglasila na društvenim mrežama.

"Voli je tetka najviše na svetu"

Tim povodom oglasila se i njena rođena sestra Indi Aradinović koja nije krila sreću zbog dolaska sestričine na svet.

Foto: Instagram

- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je Indi.

Prva fotografija

Aradinovićeva je objavila fotografiju ćerkice i otkrila kako se oseća nakon što je postala mama.

- Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam. Nastavljamo sa kontentom, samo da malo stanem na noge - napisala je pevačica i dodala:

- Hvala vam dobri ljudi, ovaj osećaj je nezamenljiv.

1/6 Vidi galeriju Edita Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printscreen

Nije želela vezu

Pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u svom obraćanju malo pre porođaja.