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Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak fizičkog sukoba u kojem su učestvovali poznati domaći influenseri Lazar Amidžić, poznatiji kao Kengur, i Stefan Čolović, poznat pod nadimkom Princ od Banjice.

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Nakon što je snimak tuče nasred Banjice odjeknuo internetom, tiktoker Kengur se oglasio na svom profilu i do detalja objasnio kako je došlo do incidenta.

Kako objašnjava Lazar Amidžić, netrpeljivost između njih dvojice traje već neko vreme, a sve je eskaliralo nakon jednog lajv uključenja kod najpoznatijeg srpskog jutjubera Bake Praseta.

Foto: Stefan Čolović

- Princ Banjice me prozivao kod Bake Praseta u lajvu i kada ga je Baka pitao da li bi me trenirao, on je za mene rekao svašta, da sam ovakav - onakav, a ja sam Princa gotivio pre toga - ispričao je Kengur u svom video-klipu na TikTok-u.

Nakon toga pale su i prve pretnje fizičkim nasiljem.

- Mi smo imali svađu na internetu, kada je rekao da će da me bije kada me vidi. Pretio mi je javno, a ja mu ružnu reč nisam rekao - tvrdi tiktoker.

Foto: Printscreen

Neočekivani susret

Kengur je opisao trenutak kada je na ulici ugledao svog rivala, što je ubrzo dovelo do neposrednog konflikta.

- Onda vidim nekog lika, raščupanog, seda kosa i širi se po ulici. Prilazim mu i kažem 'Princ, Kengur je!' i on krenuo da trči i okrenuo se uputivši mi reči: 'Pazi samo šta pišeš na internetu' i ja mu kažem važi. Otišao je preko puta, vidi se da je bio nadrogiran. Samo je trebao da mi pruži ruku ili se pobije sa mnom, a on nije izabrao nijednu od tih opcija, jer je pi*ka, ja sam šokiran - naveo je Amidžić.

kurir/blic