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Didi Džej proslavila je 38. rođendan, a ubrzo nakon toga završila je u bolničkom krevetu.

Oglasila se na Instagramu i otkrila da ima samo jednu želju, da potpuno ozdravi.

Jedna želja

Pevačica je javno otkrila da ima samo jednu želju, a to je da se reše njeni zdravstveni problemi.

Foto: Instagram

- Srećan mi rođendan. Moja jedina želja je da se brzo oporavim i vratim muzici - napisala je pevačica.

Zdravstveni problemi

Pevačica Didi Džej otkrila je nedavno da se već mesecima bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ju je privremeno udaljio od uobičajenog života i poslovnih obaveza. Tada je podelila kako izgleda njen oporavak i kroz kakvu je agoniju prošla.

"Ljudi, već šest meseci sam bolesna – nisam mogla da hodam, da nastavim da gradim karijeru i vodim normalan život, da vežbam, pa čak ni da obujem štikle. Polako se oporavljam i presrećna sam što sam posle dugo vremena imala priliku da snimim ovaj „spremajte se sa mnom” (GRWM) video. Jedva čekam da povratim energiju jer uskoro imam velike novosti".

1/4 Vidi galeriju Didid Džej ima zdravstvenih problema Foto: Privatna arhiva

"Danima mi nije bilo dobro"

Podsetimo, Didi je i otkrila detalje problema sa kojima se suočava poslednjih meseci.

- U početku nisam znala šta se dešava i zašto mi danima nije dobro, moje stanje traje od januara, tada sam se nekoliko puta javila lekaru, ali su mi rekli da imam običan virus, da treba da odmaram i da će to proći. Nakon toga sam otišla u Njujork na "Fashion week" i primetila sam da ne mogu da dišem i da nemam snage da hodam i da se nešto ozbiljno dešava sa mnom, nakon toga sam posetila kardiologa i otkrila sam da imam upalu srčane maramice - rekla je Dijana.