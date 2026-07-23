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Didi Džej proslavila je 38. rođendan, a ubrzo nakon toga završila je u bolničkom krevetu.

Oglasila se na Instagramu i otkrila da ima samo jednu želju, da potpuno ozdravi.

Jedna želja

Pevačica je javno otkrila da ima samo jednu želju, a to je da se reše njeni zdravstveni problemi.

Didi Džej
Foto: Instagram

 - Srećan mi rođendan. Moja jedina želja je da se brzo oporavim i vratim muzici - napisala je pevačica.

Zdravstveni problemi

Pevačica Didi Džej otkrila je nedavno da se već mesecima bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ju je privremeno udaljio od uobičajenog života i poslovnih obaveza. Tada je podelila kako izgleda njen oporavak i kroz kakvu je agoniju prošla.

"Ljudi, već šest meseci sam bolesna – nisam mogla da hodam, da nastavim da gradim karijeru i vodim normalan život, da vežbam, pa čak ni da obujem štikle. Polako se oporavljam i presrećna sam što sam posle dugo vremena imala priliku da snimim ovaj „spremajte se sa mnom” (GRWM) video. Jedva čekam da povratim energiju jer uskoro imam velike novosti".

Didid Džej ima zdravstvenih problema  Foto: Privatna arhiva

"Danima mi nije bilo dobro"

Podsetimo, Didi je i otkrila detalje problema sa kojima se suočava poslednjih meseci.

- U početku nisam znala šta se dešava i zašto mi danima nije dobro, moje stanje traje od januara, tada sam se nekoliko puta javila lekaru, ali su mi rekli da imam običan virus, da treba da odmaram i da će to proći. Nakon toga sam otišla u Njujork na "Fashion week" i primetila sam da ne mogu da dišem i da nemam snage da hodam i da se nešto ozbiljno dešava sa mnom, nakon toga sam posetila kardiologa i otkrila sam da imam upalu srčane maramice - rekla je Dijana.

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