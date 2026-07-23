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Na domaćoj javnoj sceni mnogo je onih koji su godinama punili novinske stupce zbog svađa, raskida prijateljstava i javnih prepucavanja. Ipak, postoje i odnosi koji su odoleli vremenu, estradnim intrigama i brojnim izazovima. Neka prijateljstva traju više od tri decenije, prerasla su u kumstva, zajednička letovanja i porodična druženja, a pojedini pevači i danas ističu da jedni drugima veruju više nego mnogim članovima porodice.

Jače od svega

Neki od najčvršćih estradnih prijateljstava koja su opstala uprkos svemu.

Ceca Ražnatović i Viki Miljković,prijateljstvo još iz detinjstva

Jedno od najpoznatijih prijateljstava na estradi svakako je ono između Svetlane Cece Ražnatović i Viki Miljković. Njih dve se poznaju još od detinjstva, jer su se njihove porodice družile mnogo pre nego što su postale muzičke zvezde. Njihovo prijateljstvo kasnije je krunisano kumstvom kada je Ceca bila kuma na venčanju Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa.

Iako su se godinama pojavljivale priče da su u lošim odnosima, obe su više puta demantovale takve navode, ističući da ih vezuje porodična ljubav, a ne samo estrada. Viki je jednom prilikom rekla da njihovo kumstvo "nije estradno, već porodično".

U svemu zajedno

1/4 Vidi galeriju Dugogodišnje prijateljice Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Ana Paunković, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Ana Paunković

Ana Bekuta i Mira Škorić više od koleginica

Ana Bekuta i Mira Škorić godinama neguju prijateljstvo koje je preraslo u kumstvo. Njih dve često zajedno proslavljaju porodične događaje, a jedna drugoj bile su velika podrška i u privatnim krizama. U poslednje vreme Mira i Ana se nisu pojavljivale zajedno u javnosti, ali je Škorićeva više puta isticala da se prijatelji ne broje po količini zajedničkih fotografija, već po tome ko ostane uz vas kada je najteže.

1/4 Vidi galeriju Kumstvo koje se poštuje Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram - miraskori, Printscreen Instagram - miraskoric, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Aco Pejović i Aleksandra Prijović

Iako pripadaju različitim generacijama, Aco Pejović i Aleksandra Prijović razvili su odnos koji je prerastao u kumstvo. Njihove porodice često provode vreme zajedno, a podršku jedno drugom pružaju i privatno i poslovno.

1/3 Vidi galeriju Kumovi koji se poštuju Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Kurir/Maša Kostić, Nenad Kostić

Leontina Vukomanović i Željko Mitrović

Malo ko zna da dugogodišnje prijateljstvo Leontine Vukomanović i porodice Željka Mitrovića traje godinama i da ih vezuje kumstvo. Njihov odnos retko dospeva u javnost, ali važi za jedan od stabilnijih među poznatim ličnostima.

1/5 Vidi galeriju Drugarstvo i poslovna saradnja Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Ana Stanić i Katarina Radivojević

Pevačica Ana Stanić i glumica Katarina Radivojević upoznale su se tokom zajedničkog angažmana u inostranstvu, a prijateljstvo su kasnije krunisale kumstvom. Njih dve se i danas često posećuju, putuju zajedno i jedna drugoj pružaju podršku u važnim životnim trenucima.

Aleksandra Radović i Sergej Ćetković

Iako su godinama kružile glasine da među njima postoji nešto više od prijateljstva, Aleksandra Radović i Sergej Ćetković uvek su naglašavali da ih povezuje iskren odnos. Sergej je čak kum Aleksandrinoj ćerki, što dovoljno govori o poverenju koje među njima postoji.

Kada se reflektori ugase

Dok se o estradi najčešće govori kroz skandale i sukobe, upravo ovakvi odnosi pokazuju da na javnoj sceni ipak postoje prijateljstva koja traju decenijama. Zajednička letovanja, porodična okupljanja, kumstva i međusobna podrška daleko od kamera dokaz su da pojedine veze nisu nastale iz interesa, već iz iskrenog poštovanja i dugogodišnjeg poverenja.

Možda se ne viđaju svakodnevno i ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, ali kada dođu važni životni trenuci venčanja, rođenja dece, slave ili teški periodi upravo su oni jedni drugima prvi oslonac. U svetu u kojem se prijateljstva često završavaju preko naslovnih strana, ovakvi odnosi predstavljaju pravu retkost.