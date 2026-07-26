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Dok većina pevača na društvenim mrežama deli fotografije prepune jarkih boja, luksuznih destinacija i blještavila, Dado Glišić odlučio je da krene potpuno drugačijim putem.

Dovoljan je jedan pogled na pevačev Instagram profil da se primeti neobičan detalj. Gotovo svaka objava, bilo da je reč o fotografiji, citatu ili snimku, predstavljena je u crno-beloj tehnici.

Zna šta želi da kaže

1/1 Vidi galeriju Pevač šalje simboliku Foto: Printscreen/Instagram

Ima smisla

Njegov profil izgleda kao pažljivo osmišljena galerija u kojoj nema mesta za šarenilo. Portreti, uspomene, kadrovi sa nastupa, ali i inspirativne misli koje deli sa pratiocima, obojeni su isključivo nijansama crne, bele i sive. Upravo zbog toga mnogi su primetili da Dado već duže vreme neguje jedinstvenu estetiku koja ga izdvaja od većine kolega sa estrade.

Da li je reč o umetničkom izrazu, želji da sačuva prepoznatljiv vizuelni identitet ili poruci da život nije uvek satkan od vedrih boja, pevač nije javno objašnjavao. Ipak, njegovi pratioci često komentarišu da crno-beli prizori ostavljaju snažniji utisak i da se savršeno uklapaju uz emociju koju prenose njegove pesme.

Ovakav izgled profila mnoge podseća i na period kroz koji je Dado prolazio. Pevač je godinama otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću od narkotika, zbog koje se svojevremeno povukao sa estradne scene. Kasnije je uspeo da se izbori sa porocima i više puta isticao da je upravo ta životna bitka od njega napravila mnogo jačeg čoveka.

Retko se oglašava

1/4 Vidi galeriju Pevač se povukao iz javnosti Foto: Kurir, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

Preživeo sve

Posle teškog perioda vratio se muzici, nastavio da stvara i gradi karijeru, ali je utisak da je deo tog iskustva ostao vidljiv i kroz način na koji danas predstavlja sebe na društvenim mrežama. Njegov Instagram ne odiše luksuzom niti željom za senzacijom, već deluje kao dnevnik emocija u kojem dominiraju mir, ozbiljnost i elegancija.

U vremenu kada se na društvenim mrežama sve vrti oko filtera i upečatljivih boja, Dado Glišić pokazuje da se pažnja može privući i potpunom suprotnošću. Možda baš zato njegov profil izgleda drugačije od svih ostalih jednostavno, svedeno i uvek u crnom.