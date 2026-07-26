MISTERIJA KOJU SAMO PEVAČ MOŽE DA RAZOTKRIJE! Dado Glišić zbunio fanove, na njegovom Instagram profilu nalaze se samo ovakve fotografije (FOTO)
Dok većina pevača na društvenim mrežama deli fotografije prepune jarkih boja, luksuznih destinacija i blještavila, Dado Glišić odlučio je da krene potpuno drugačijim putem.
Dovoljan je jedan pogled na pevačev Instagram profil da se primeti neobičan detalj. Gotovo svaka objava, bilo da je reč o fotografiji, citatu ili snimku, predstavljena je u crno-beloj tehnici.
Zna šta želi da kaže
Ima smisla
Njegov profil izgleda kao pažljivo osmišljena galerija u kojoj nema mesta za šarenilo. Portreti, uspomene, kadrovi sa nastupa, ali i inspirativne misli koje deli sa pratiocima, obojeni su isključivo nijansama crne, bele i sive. Upravo zbog toga mnogi su primetili da Dado već duže vreme neguje jedinstvenu estetiku koja ga izdvaja od većine kolega sa estrade.
Da li je reč o umetničkom izrazu, želji da sačuva prepoznatljiv vizuelni identitet ili poruci da život nije uvek satkan od vedrih boja, pevač nije javno objašnjavao. Ipak, njegovi pratioci često komentarišu da crno-beli prizori ostavljaju snažniji utisak i da se savršeno uklapaju uz emociju koju prenose njegove pesme.
Ovakav izgled profila mnoge podseća i na period kroz koji je Dado prolazio. Pevač je godinama otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću od narkotika, zbog koje se svojevremeno povukao sa estradne scene. Kasnije je uspeo da se izbori sa porocima i više puta isticao da je upravo ta životna bitka od njega napravila mnogo jačeg čoveka.
Retko se oglašava
Preživeo sve
Posle teškog perioda vratio se muzici, nastavio da stvara i gradi karijeru, ali je utisak da je deo tog iskustva ostao vidljiv i kroz način na koji danas predstavlja sebe na društvenim mrežama. Njegov Instagram ne odiše luksuzom niti željom za senzacijom, već deluje kao dnevnik emocija u kojem dominiraju mir, ozbiljnost i elegancija.
U vremenu kada se na društvenim mrežama sve vrti oko filtera i upečatljivih boja, Dado Glišić pokazuje da se pažnja može privući i potpunom suprotnošću. Možda baš zato njegov profil izgleda drugačije od svih ostalih jednostavno, svedeno i uvek u crnom.