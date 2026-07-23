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Mlada pevačica Azra Husarkić važi za jedan od najlepših glasova na domaćoj sceni, osvojila je srce Balkana u jednom muzičkom takmičenju iz kojeg se povukla.

Naime, ona je nestvarnom emocijom i božanstvenim glasom nekim interpretacijama rasplakala mnoge, a u momentu najvećeg vrhunca, ona se povukla sa scene na kratko.

Sada je progovorila o svom školovanju, te otkrila da je uporedno radila dok je završavala Pravni fakultet, ali upravo tome se danas diči i ponosi.

- Jesam, završila. Obrazovanje mi je uvek bilo jako bitno, jesma ceo život radila i to dosta, jako rano sam počela da radim i da se bavim muzikom, ne mogu reći da sam tačno od osme godine počela da radim koncerte, ali sam od tada bila uključena u muzički svet. Već od svoje 13. godine sam počela puno da putujem i onda mi je to bio ceo život - otkrila je Azra.

1/8 Vidi galeriju Azra Husarkić najavila novi album Foto: Mina Dishlenkovich

Kako je navela, i želja roditelja je bila da nastavi školovanje, a često je znala sa nastupa da ode na ispit.

- Kad sam završila srednju školu, moji roditelji su imali želju da ja nastavim sa studijama i ja sam bila za to, jer znala sam da to moram da završim. Upisala sam Pravni fakultet, završila sam ga. Uporedo sam radila jako puno, znalo se dešavati da vikend radim i putujem po Evropi, sednem na avion peta i radim petak, subota, nedelja i odem odradim nastup, listam knjige pripremam ispit i onda kad sletim u Tuzlu idem direktno na ispit, znala sam i da padam ispite. Veliku podršku su mi davali profesori koji su imali razumevanje, ali nisam se ja vadila na svoj posao - rekal je Azra za Hype.

Sad živi u Americi

Muža upoznala na slavlju na kojem je pevala, na proslavi njegove firme u Americi.

- Otišla sam poslovno prvi put u Ameriku, a zadržala sam se, jer sam osnovala porodicu i dobila dete. Ništa nije slučajno, desilo se na nastupu. Mog dragog sam upoznala, tako što sam pevala za njega i od tog dana se nismo razdvojili - započela je priču Azra i dodala:

- Dao je dobar bakšiš. U Americi bakšiš leti od samog početka, ne moraš čekati fajront da pogodiš pesmom. Lete dolari non stop, jer su naši ljudi koji žive tamo željni muzike koja se kod nas stvara.