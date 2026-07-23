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Stanija Dobrojević nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni svojevremeno za Kurir je potpuno razbila predrasude i odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale.

Starleta je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

"Prkosila sam lažnom moralu"

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

Trijumf u Eliti

Stanija Dobrojević pobednica je Elite 9, a na drugom mestu našla se Aneli Ahmić. Iako je ušla nešto kasnije u rijaliti i najavila kratak boravak, tokom učešća je odlučila da će ipak ostati do samog kraja.

Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Publika je do samog kraja bila na njenoj strani, te ju je na kraju i dovela do trona.

Haos oko honorara

Javni rat između Stanije Dobrojević, koja je pobedila u "Eliti 9" i osvojila 100.000 evra i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.

Asmin je izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra

Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.

Inače, Stanija je ušla u rijaliti krajem marta kako bi stavila tačku na njen životni trougao sa Asminom i Aneli Ahmić, ali je ipak ostalo do kraja i to debelo naplatila.

Stanija i Asmin Foto: Printscreen, Instagram

- Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu, izjavila je u rijalitiju dodajući da njeno iskustvo treba da posluži kao lekcija drugim devojkama.

Rat bivših verenika u supefinalu

Asmin Durdžić je uporno vređao bivšu verenicu, ali i njenu suparnicu Aneli Ahmić, koja je na kraju završila kao drugoplasirana i uzela nagradu od 50.000 evra.

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi, poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija urla na Maju i Takija Foto: Pink Printscreen

Stanija je odmah demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

- Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude, odbrusila mu je besno Stanija.

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