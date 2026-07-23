Slušaj vest

Viktor Živojinović od nedavno je ponovo srećan u ljubavi, a svoju partnerku je upoznao i sa porodicom, pa su i nekoliko dana proveli porodično na jahti kada je i nova partnerka najpoželjnijeg estradnog sina obelodanila njihovu vezu.

Međutim, danas porodica Živojinović ima poseban razlog za slavlje, a Lepa Brena se oglasila emotivnom porukom. Njen suprug Boba Živojinović proslavlja rođendan, a pevačica mu se obratila tim povodom.

Ona je podelila zajedničke fotografije sa suprugom Bobom, pokazavši još jednom koliko je njihova ljubav jaka i stabilna i nakon toliko godina zajedničkog života.

"Srećan rođendan, ljubavi", napisala je pevačica uz objavu.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena i Boba Foto: Kurir, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Boba mlađi od Brene

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ipak, iako je njihov život decenijama pod lupom javnosti, mnogi i dalje ne znaju zanimljiv detalj o njihovom odnosu, činjenicu da je pevačica starija od svog supruga.

Slobodan Boba Živojinović, koji je tokom svoje mladosti važio za jednog od najatraktivnijih Jugoslovena, rođen je 23. jula 1963. godine. Boba se uspešno bavio profesionalnim tenisom sve do odlaska u sportsku penziju, kada je odlučio da promeni svoj dotadašnji stil života.

Sa druge strane, njegova supruga, regionalna muzička zvezda Lepa Brena, rođena je 20. oktobra 1960. godine. To znači da je Brena rođena tri godine pre Bobe, pa je tako od svog supruga starija tačno tri godine.

1/9 Vidi galeriju Brena i Boba Foto: Nebojša Mandić, Printscreen Instagram, Kurir