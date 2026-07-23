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Alka Vuica postala je baka! Njen sin jedinac Arian Vuica dobio je prvo dete. Arijan, kojeg je Alka dobila u vezi sa Vukom Veličkovićem, i njegova izabranica Dora, koja je inače šminkerka i umetnica, postali su roditelji.

"Plakala sam od sreće"

Pevačica nije krila koliko je uzbuđena zbog nove životne uloge, a o tome je ranije govorila sa velikim emocijama.

– Uskoro postajem baka i jako se veselim novoj ulozi. Nova energija, nova ljubav stiže u familiju. Rasplakala sam se kada sam saznala, izazvalo je u meni puno emocija. To je vest koju očekujete ceo život, ali vas iznenadi i vrlo je emotivno, plakala sam od sreće – izjavila je Alka početkom maja za Grand.

Alka Vuica Foto: Pritnscreen/Instagram

"Nosite to dete devet meseci i jedva čekate da ga vidite"

Pevačica je tada podelila i šta za nju predstavlja najlepši trenutak u životu, upoređujući svoja osećanja sa onima kroz koja prolazi njena snaja.

– Moj najemotivniji momenat je kada sam ugledala lice svog sina. Mislim da je to svakoj majci nešto najlepše na svetu. Nosite to dete devet meseci i jedva čekate da ga vidite, da vas pogleda. Znam i da moja snaja jedva čeka da vidi svog sina – emotivno je zaključila novopečena baka.

Kurir.rs

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