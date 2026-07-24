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I dok Jelena uživa u svom uspehu i ne krije da je srećna što su singlovi tako brzo osvojili srca publike, ima i onih čija srca Jelena nije osvojila, pa su na društvenim mrežama pokrenuli peticiju da se muzičkoj zvezdi zabrani koncert u Skoplju, u Areni Jane Sandanski, zakazan za 17. oktobar.

Kako ističu, razlog zbog kog su pokrenuli peticiju je taj što Jelena promoviše satanizam i uništava veru.

Publika je voli

Ono što je interesantno, ispod ove objave se mogu naći samo pozitivni komentari na račun pevačice.

- "Zašto ste toliko odvratni i želite da joj otkažete koncert?", "Ovo nije moguće", "Zašto bi se otkazivao, kod nje nema nikakvog satanizma", "Budite zahvalni što vam dolazi Karleuša", "Ma crveni tepih za Divu kad bude dolazila, kakvo otkazivanje", "Uvek je bila podrška Makedoniji i sve najbolje govorila o toj zemlji. Kakva zabrana?", "Ne da se otkaže, nego hoćemo pet koncerata", "Makedonci vole Karleušu", "Ne shvatajte ovo za ozbiljno, iza ovoga stoji osoba koja samo želi lajkove i komentare, pa misli da će ih dobiti preko Karleuše, ali nju Makedonija voli", "Zlobnici" i još na desetine komentara koji su se našli ispod objave, a koji su uglavnom u kontekstu da koncert ne sme da se zabrani.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Ekipa Kurira pokušala je da dobije odgovor glavnog aktera ove priče Jelene Karleuše, pa smo joj poslali poruku za komentar na Vocap aplikaciji uz skrinšot koji se nalazi u ovom tekstu. Međutim, iako je Jelena videla obe poruke, nije nam odgovorila do zaključenja ovog broja.

Nije prvi put

Podsetimo, ovo nije prvi put da se Karluša suočava sa sličnim problemima.

U Sarajevu je pokrenuta onlajn peticija na platformi Change.org sa zahtevom da se otkaže njen nastup u klubu "Akva" zakazan za 8. avgust 2026, nakon čega je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković zatražio reakciju MUP-a, a organizatori su potom otkazali događaj. I u Kragujevcu se krajem 2024. godine susrela sa ovim problemom, jer je preko 14.000 građana potpisalo peticiju protiv njenog angažovanja za doček Nove godine na gradskom trgu, tražeći da se novac usmeri u druge svrhe zbog perioda žalosti nakon nesreće u Novom Sadu. Takođe je 2024. godine na inicijative građana organizovala peticiju za njen nastup za Dan grada u Subotici, kao i za Dane ludaje u Kikindi, uz protivljenje dela javnosti. Međutim, Jelena je tada održala koncert pred prepunim trgom u Subotici, ali i u Kikindi. Isto se desilo i s koncertom koji je pevačica imala u Somboru - održala ga je uprkos peticijama koje su bile organizovane pre samog spektakla.

1/3 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscrean

Peticija uspela

Osim koncerata širom Srbije i Balkana, pokrenute su peticije da se pevačici ugase društvene mreže, a u tome su i uspeli. Jeleni je ugašen profil na društvenoj mreži Instagram, gde ju je pratilo preko dva miliona ljudi, a iako se trudila na sve načine da povrati svoj profil, to se dosad nije desilo.