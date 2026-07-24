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Zorica Marković sa ekipom Kurira, osim što je razgovarala o Eliti 9 i njenim učesnicima kao i pobednici, dotakla se i sukoba sa Snežanom Đurišić, situaciji Andrija Bajić i Mala Cana, o tome da li postoje šanse da je vidimo u novoj sezoni rijalitija Elita, ali i o fenomenu Milančeta Radosavljevića i 4 koncerta na Tašmajdanu.

Šta se to desilo u emisiji kad si pevala pesmu Snežane Đurišić i rekla da ne voliš izvođača, ali ti se pesma sviđa?

- Nije bilo tako. Ja ne znam šta se dešava s ljudima. To je bilo polušaljivo, ali baš me briga kako će ko šta da shvati. Ja mnogo znam o toj ženi, ali ćutim, nemam ništa protiv nje i neću da je diram u bolnu temu. Rekla sam davno i sad kažem, ona jeste pevačina, ali da je to meni frigidno, imam pravo. Ona je isto dobar pevač kao i Bekuta, ali Bekutine pesme više slušam. Ja sam se tu našalila, ali ja sve vidim. Ona se uvek javlja voditeljima kad vidi da negde gostujem, ona uvek zna gde ja nastupam i uvek gleda. To što sam rekla možda je bilo dvosmisleno, ali je nisam namerno peckala. Ja tu pesmu uvek pevam i nemam ništa protiv, opet kažem. Nije mi se javljala, niti treba, a ona i ja smo u večitom problemu. Ona mene ne podnosi, a ja sam slušala i naslušala se o njoj... I ne samo o njoj nego i o drugim koleginicama. I da je samo 30 odsto od toga tačno, mnogo je. Svima želim sve najbolje.

Darko Lazić je pokazao simbol velike Albanije i u centru je skandala, šta ti misliš?

- Darko je neko koga obožavam i kao čoveka i kao pevača. Još kad se pojavio, rekla sam da će napraviti nešto. Duša mi se pocepala kad mu je brat poginuo, ja se tamo na sahrani nisam pojavila zbog mog zdravstvenog stanja, jer ne smem da idem na takve događaje gde mogu da se potresem. Što se tiče slike, možda je hteo da pokaže srce, možda je bio pripit, ne znam, ali znam da on to nikad ne bi namerno uradio.

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Da li si ispratila haos oko Andrije Bajića i Male Cane?

- Pa jesam. I šta reći... Ja sam s njima lepo sarađivala, ali nismo se družili. Sretali smo se i videla se emocija između njih. Ta razlika u godinama i to, ma koga briga, oni su se voleli. Kad je Andrija završio u bolnici, ona me je zvala, ja sam joj učinila da može stalno da ga viđa, ali odmah sam znala da od njega nema ništa. Ona nije ni sanjala da će on da ode tako brzo. Ona mala, sitna, ide sama da ga isprati, a onda kad vidim komentare, zgrozim se. Ja sam bila s njom na vezi kad je pala u nesvest ispred bolnice. Sa mnom je razgovarala.

Šta misliš o aktuelnom fenomenu Milančeta Radosavljevića i njegova četiri koncerta na Tašu?

- Jedan, jedini i neponovljivi za sva vremena. Ja sam znala da će ovo dočekati. Njega su odavno pitali, ali on nije verovao da to može, on sebe vidi kao običnog čoveka. Ja mu želim 10 koncerata na Tašmajdanu. Svaka čast Goranu Jovanoviću i Sofri što su ga nagovorili.

Pa hoćeš li ti održati taj solistički koncert?

- Mrzi me. Iskreno ti kaže, jedino i mene Goran i Sofra da nagovore. Neću da ti kažem ni da neću ni da hoću, videćemo. Ali uvek sam u nekim poslovima, ne pitaj me ništa!

Da li publika može da te očekuje u novoj sezoni Elite?

- Nikad ne reci nikad. To je moj odgovor. Kad je u pitanju Pink, ja sam sto puta rekla, ja njima ne znam da kažem ne. Honorar kad sam ja u pitanju nikad nije bio problem. Uvek su me ispoštovali. Šta god ko pričao, ja biram da l' ću centrom grada šetati gola ili ući u rijaliti ili održati koncert. Ja se sa Željkom znam 30 godina, a i s Milicom. Od tog dana do danas oni su mnogo uspeli, ali se nisu promenili. Oni su divni i mnogo se poštujemo, oni su mojoj generaciji i mojoj karijeri mnogo doprineli. U ono vreme mogao si samo na Pinku da reklamiraš pesme. Što se tiče mog učešća u novoj sezoni, javiću vam uskoro.