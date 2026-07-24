Slušaj vest

Stoja Novaković je nedavno i sama potvrdila da je kupila stan u Puli, a ekipa Kurira koja se našla u pomenutom gradu pronašla je zgradu u kojoj je pevačica pazarila nekretninu.

Zgrada se zove "Stoja"

Ono što je najzanimljivije u ovoj priči jeste da se i zgrada zove "Stoja".

Nalazi se na svega nekoliko metara od mora i izgleda kao svemirski brod, o čemu svedoče i fotografije. Pevačica izgleda nije žalila novac kad je u pitanju ova investicija. Za ovaj luksuz, kako se može videti na internetu, stanari plaćaju između 300.000 i 500.000 evra po jedinici, ali nije poznato koliko je Stoja platila svoj stan.

U kratkom razgovoru s komšijama koji su se našli u blizini zgrade saznali smo da oni često nemaju priliku da vide pevačicu, ali kad je vide, ne kriju oduševljenje što im je baš ona komšinica.

- Stoju retko imamo prilike da vidimo ovde, ali da, ona je ovde kupila taj stan. Dođe ovde jednom ili dva puta godišnje, a svi smo oduševljeni kad je vidimo - rekla nam je prodavačica iz obližnjeg marketa.

1/6 Vidi galeriju Zgrada u kojoj je Stoja kupila stan u Puli Foto: Printscrean, Printscreen

"Uskoro se selim u Pulu"

Iako važi za jednu od onih pevačica koje mogu maksimalno da uživaju u plodovima svog napornog rada, ipak samo nastavlja dalje punom parom i ne planira da stane. Kada, međutim, reši da se malo odmori, to čini u svom Perlezu, a tokom jednog televizijskog pojavljivanja zaintrigirala je planom da se možda preseli u Pulu, gde joj mir posebno prija.

1/7 Vidi galeriju Pevačica je dugo na estradi Foto: Print Screen, Printscreen/Instagram

- Tačno, to je moj Perlez! Ja se tamo odmaram, imam divnu baštu, cveće, ali ne planiram baš tamo da ostanem. Ja sam malo kao ptičica, ali definitivno tamo punim baterije - počela je Stoja u emisiji "Zvezde Granda - specijal", pa zatim sve ostavila bez reči:

- Uskoro ću se preseliti u Pulu! Mnogo mi se dopada i već tamo nešto radimo. Biće, evo, odmaram se tu na jahtici (smeh). Tamo mi se sviđa mir. Želim da se za koju godinu preselim tamo, da uživam i da se odmorim. Uvek ću gledati da ispoštujem publiku, ali moraću malo više da uživam.

Tada se osvrnula na šuškanja kako je baš u Puli pazarila skupocenu nekretninu. Upitana da li kuću ili stan, odgovorila je:

- Stan - pa se nasmejala, ali nije zalazila u detalje.