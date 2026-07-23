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Muzičarka Saška Yanx objavila je novu emotivnu baladu „Od Dunava do Rzava“, koja je dostupna u izdanju AS Studioton-a. Ovo je njeno šesto izdanje za izdavačku kuću Aleksandra Sofronijevića, sa kojom već godinama uspešno sarađuje, verujući timu koji iza sebe ima brojne zapažene projekte i prepoznatljiv muzički kvalitet.

Za aranžman i muzičku produkciju bili su zaduženi talentovana braća Ljuba i Mlađa Stojanović, koji stoje iza velikog broja hitova regionalne muzičke scene. Njihova saradnja sa Saškom ima i posebnu emotivnu notu, budući da se poznaju još sa Fakulteta muzičke umetnosti, gde su zajedno muzicirali u nekadašnjem VIVO bendu. Iako su tokom godina sarađivali na projektima drugih izvođača, ovo je prvi put da su udružili snage na nekom od Saškinih izdanja.

Foto: Pekisha

Spot za novu baladu režirao je Lazar Smilić, publici poznatiji pod umetničkim imenom Pekisha. Kao jedan od prepoznatljivih mladih autora sadržaja, influensera i novinara, u spot je uneo svoju autentičnu estetiku i savremen vizuelni izraz, čime je dodatno obogatio priču koju pesma nosi.

Muziku i tekst, kao i za gotovo sve svoje dosadašnje pesme, potpisuje sama Saška Yanx, ostajući verna iskrenim emocijama i autentičnom muzičkom izrazu po kojem je publika prepoznaje. „Od Dunava do Rzava“ donosi toplu, emotivnu priču, raskošnu melodiju i stihove koji lako pronalaze put do slušalaca.

Foto: Pekisha

Posebnu vrednost ovoj numeri daje i činjenica da je među prvim pop pesmama koje pevaju o Velikom Rzavu, jednoj od najčistijih i najlepših reka Srbije, odajući na taj način omaž prirodnim lepotama zapadne Srbije.

Pesma „Od Dunava do Rzava“ dostupna je na svim vodećim muzičkim platformama, kao i na YouTube kanalu AS Ton Music, gde publika može da pogleda i spot za ovo novo izdanje.