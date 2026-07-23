Nova balada Saške Yanx donosi iskrenu emociju i posvetu biseru zapadne Srbije VIDEO
Muzičarka Saška Yanx objavila je novu emotivnu baladu „Od Dunava do Rzava“, koja je dostupna u izdanju AS Studioton-a. Ovo je njeno šesto izdanje za izdavačku kuću Aleksandra Sofronijevića, sa kojom već godinama uspešno sarađuje, verujući timu koji iza sebe ima brojne zapažene projekte i prepoznatljiv muzički kvalitet.
Za aranžman i muzičku produkciju bili su zaduženi talentovana braća Ljuba i Mlađa Stojanović, koji stoje iza velikog broja hitova regionalne muzičke scene. Njihova saradnja sa Saškom ima i posebnu emotivnu notu, budući da se poznaju još sa Fakulteta muzičke umetnosti, gde su zajedno muzicirali u nekadašnjem VIVO bendu. Iako su tokom godina sarađivali na projektima drugih izvođača, ovo je prvi put da su udružili snage na nekom od Saškinih izdanja.
Spot za novu baladu režirao je Lazar Smilić, publici poznatiji pod umetničkim imenom Pekisha. Kao jedan od prepoznatljivih mladih autora sadržaja, influensera i novinara, u spot je uneo svoju autentičnu estetiku i savremen vizuelni izraz, čime je dodatno obogatio priču koju pesma nosi.
Muziku i tekst, kao i za gotovo sve svoje dosadašnje pesme, potpisuje sama Saška Yanx, ostajući verna iskrenim emocijama i autentičnom muzičkom izrazu po kojem je publika prepoznaje. „Od Dunava do Rzava“ donosi toplu, emotivnu priču, raskošnu melodiju i stihove koji lako pronalaze put do slušalaca.
Posebnu vrednost ovoj numeri daje i činjenica da je među prvim pop pesmama koje pevaju o Velikom Rzavu, jednoj od najčistijih i najlepših reka Srbije, odajući na taj način omaž prirodnim lepotama zapadne Srbije.
Pesma „Od Dunava do Rzava“ dostupna je na svim vodećim muzičkim platformama, kao i na YouTube kanalu AS Ton Music, gde publika može da pogleda i spot za ovo novo izdanje.