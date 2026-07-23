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Nekadašnji učesnik rijalitija "Elita 9", Uroš Stanić, ubrzo nakon završetka takmičenja, ponovo je skrenuo pažnju na događaje koji su obeležili njegov boravak u Beloj kući. Na svom profilu na Instagramu objavio je video-kompilaciju sastavljenu od scena sukoba sa cimerima, želeći da podseti javnost na najburnije trenutke iz proteklih deset meseci.

Najveći deo snimka odnosi se na njegove konflikte sa Asminom Durdžićem. Uroš je izdvojio više situacija u kojima su njih dvojica ulazili u žestoke rasprave, a prikazani su i trenuci fizičkih incidenata za koje tvrdi da ih je pretrpeo tokom učešća u rijalitiju.

1/8 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sukobi tokom čitave sezone

Objavom je želeo da pokaže, kako navodi, kroz kakve je situacije prolazio dok je bio deo "Elite", ističući da je bio izložen i verbalnim i fizičkim napadima. Video je ubrzo izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da bi nakon izlaska iz rijalitija trebalo da ostavi sukobe iza sebe i posveti se novom životnom poglavlju, drugi ocenjuju da je imao pravo da javno podseti na događaje koji su obeležili njegovo učešće.

Tokom cele sezone "Elite", Uroš Stanić bio je jedan od učesnika o kojima se najviše govorilo. Često je ulazio u sukobe sa cimerima, nalazio se na meti kritika, ali je svojim postupcima i reakcijama neretko doprinosio tenzijama u Beloj kući.

Pogledajte dodatni snimak: