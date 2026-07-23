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Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Vladimir Tomović, već godinama živi život daleko od rijaliti kamera i medija. Ipak, Tomović je aktivan na Instagramu gde često objavljuje trenutke iz svakodnevnog života.

Poznato je da Tomović živi u Crnoj Gori, a svojim pratiocima je sada pokazao kako izgleda velelepno imanje koje je u vlasništvu njega i brata.

Tomović ne krije koliko je ponosan na svoju dedovinu u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".

- Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli - poručio je Vladimir Tomović uz snimak imanja na kojem su iskopana čak tri bazena.

1/6 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda, Paparaco lov/Printscreen

Uštedeli 20.000 evra

Inače, ovo nije prvi put da Vladimir govori o svom i bratovljevom projektu. Svojevremeno je izjavio da su godinu dana intenzivno štedeli, te da su na kraju uspeli da uštede čak 20.000 evra.

- Imamo tri bazena. Dva za odrasle i jedan prilagođen za decu. Sa Vladanom sam počeo da radim na tome pre više od godinu dana, ali se to intenziviralo u zadnja tri meseca od mog izlaska iz rijalitija. O novcu ne bih, ali je uloženo puno, kako materijalnih sredstava tako i energije. Ali svaki trud se u životu isplati, rekao je jednom prilikom za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

Šta Vladimir kaže o vezi sa Stanijom Dobrojević?

Ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu 9" pokrenuo je brojne teme, a jedna od njih je i njena veza sa Vladimirom Tomovićem započeta tokom zajedničkog učešća u "Zadruzi".

Njeno ponašanje u tek završenoj sezoni rijalitija, a u kojoj je odnela i pobedu, se Tomoviću nimalo nije dopalo, pa je prokomentarisao bivšu partnerku.

- Stanija Dobrojević i danas priča istu priču kao pre deset godina. Ljudi, nemojte, molim vas. Neka nešto promeni, neka malo napreduje. Stalno ista priča o fakultetu i garderobi - započeo je Vladimir svoje izlaganje.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Žena od 41 godine hoće bradavicama da nam iskopa oči, grudi su joj u prvom planu 24 sata. O kakvom rijalitiju i moralu mi pričamo? Provokativno se predstavlja od jutra do sutra. Zamislite situaciju u kojoj takvu ženu majka fotografiše u toplesu, a vi govorite da je to u redu. Po čemu je to u redu? - rekao je Tomović.

kurir / srbijadanas

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