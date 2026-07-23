VLADIMIR TOMOVIĆ POKAZAO U KAKVOM RAJU UŽIVA, PA UDARIO NA STANIJU: "Priča isto deset godina, neka nešto promeni..."
Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Vladimir Tomović, već godinama živi život daleko od rijaliti kamera i medija. Ipak, Tomović je aktivan na Instagramu gde često objavljuje trenutke iz svakodnevnog života.
Poznato je da Tomović živi u Crnoj Gori, a svojim pratiocima je sada pokazao kako izgleda velelepno imanje koje je u vlasništvu njega i brata.
Tomović ne krije koliko je ponosan na svoju dedovinu u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".
- Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli - poručio je Vladimir Tomović uz snimak imanja na kojem su iskopana čak tri bazena.
Uštedeli 20.000 evra
Inače, ovo nije prvi put da Vladimir govori o svom i bratovljevom projektu. Svojevremeno je izjavio da su godinu dana intenzivno štedeli, te da su na kraju uspeli da uštede čak 20.000 evra.
- Imamo tri bazena. Dva za odrasle i jedan prilagođen za decu. Sa Vladanom sam počeo da radim na tome pre više od godinu dana, ali se to intenziviralo u zadnja tri meseca od mog izlaska iz rijalitija. O novcu ne bih, ali je uloženo puno, kako materijalnih sredstava tako i energije. Ali svaki trud se u životu isplati, rekao je jednom prilikom za domaće medije.
Šta Vladimir kaže o vezi sa Stanijom Dobrojević?
Ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu 9" pokrenuo je brojne teme, a jedna od njih je i njena veza sa Vladimirom Tomovićem započeta tokom zajedničkog učešća u "Zadruzi".
Njeno ponašanje u tek završenoj sezoni rijalitija, a u kojoj je odnela i pobedu, se Tomoviću nimalo nije dopalo, pa je prokomentarisao bivšu partnerku.
- Stanija Dobrojević i danas priča istu priču kao pre deset godina. Ljudi, nemojte, molim vas. Neka nešto promeni, neka malo napreduje. Stalno ista priča o fakultetu i garderobi - započeo je Vladimir svoje izlaganje.
- Žena od 41 godine hoće bradavicama da nam iskopa oči, grudi su joj u prvom planu 24 sata. O kakvom rijalitiju i moralu mi pričamo? Provokativno se predstavlja od jutra do sutra. Zamislite situaciju u kojoj takvu ženu majka fotografiše u toplesu, a vi govorite da je to u redu. Po čemu je to u redu? - rekao je Tomović.
kurir / srbijadanas
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