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Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, malo je poznato da je popularna pevačica i voditeljka Ana Sević odrasla bez oca i da ga je upoznala tek kao odrasla devojka, sa 20 godina, u periodu kada se takmičila u popularnom šou programu "Zvezde Granda".

Anina majka je kao mlada zatrudnela nakon usputne veze sa Vidanom iz Užica, te je odlučila da se udalji od glasina i započne novi život u Beogradu, gde je Anu odgajala sama. Priča se brzo zataškala, pa Ana i njen otac nisu imali nikakav kontakt pune dve decenije.

Ipak, sudbina je donela preokret. Nakon 20 godina, Vidan je prvi stupio u kontakt sa pevačicom, uspeli su da izglade odnose i danas redovno komuniciraju.

1/7 Vidi galeriju Ana Sević na finalu zvezde Granda Foto: Marko Karović

Poštovan je i cenjen čovek

Vidan je u Užicu veoma poštovan i cenjen čovek, a po zanimanju je preduzetnik koji se bavi gradnjom i veliki je ljubitelj motora.

On je u međuvremenu zasnovao svoju porodicu i sa suprugom dobio ćerku Maju. Izvori bliski porodici ističu da Ana i njena polusestra Maja izuzetno liče jedna na drugu, da se svakodnevno čuju i da su izgradile pravi sestrinski odnos. Maja je takođe veoma vezana za Aninu najstariju ćerku Lorenu, što svedoči o tome da su nakon toliko godina uspeli da izgrade snažne porodične veze.

kurir / blic

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